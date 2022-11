﻿Projekt für Müllvermeidung heißt jetzt „Mein Leipzig schon ich mir“

Das Zero-Waste-Projekt erhält einen griffigeren Namen. Bei einem Ideenwettbewerb des Eigenbetriebes Stadtreinigung Leipzig setzte sich unter 140 Vorschlägen eine Anspielung auf ein Goethe-Zitat durch.

Leipzig. Goethe war gut. In Anlehnung an sein berühmtes Zitat, das am Ring weithin sichtbar prangt (“Mein Leipzig lob’ ich mir“) will die Stadt Leipzig nun für Müllvermeidung werben. Eine Jury aus Vertreterinnen und Vertretern von Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Bürgerschaft wählte den Slogan „Mein Leipzig schon‘ ich mir! Ressourcen sparen, Zukunft wagen“ zum neuen Titel für das Zero-Waste-Projekt der Stadt. Am Montagabend wurde das Ergebnis bekanntgegeben.