Leipziger Gleisdreieck: Besichtigung und Projektvorstellung am Sonntag

Leipzig. Anlässlich der Tage der Industriekultur lädt die Leipziger Club- und Kulturstiftung für Sonntag, den 3. September, zu einer Besichtigung des Gleisdreiecks ein, inklusive eines Austauschs zum Thema „Mit Musikkultur Industrie wiederbeleben“. In einer Zeit, in der die Musikindustrie vor neuen Herausforderungen stehe, wolle man gemeinsam innovative Wege finden, um die Branche zu stärken und zu fördern. Mit Informationsständen wird zu Gesprächen rund um das Projekt Gleisdreieck eingeladen.

Der Einlass beginnt um 13 Uhr, um 15 Uhr werden die Projekte auf dem Gleisdreieck und zum geplanten „Music Hub“ bei einem Netzwerktreffen vorgestellt. 15.30 Uhr folgt eine Podiumsdiskussion mit anschließender offener Runde. Das Programm richtet sich an alle Interessierten, der Eintritt ist frei. Es wird jedoch um vorherige Anmeldung per Mail gebeten: musichub@clubstiftung-leipzig.de.

Das Projekt Gleisdreieck in der Arno-Nitzsche-Straße, nahe dem Panometer, ist seit 2019 in Planung. Ziel der Leipziger Club- und Kulturstiftung ist es, das Gelände langfristig einer kulturellen, künstlerischen und kreativen Nutzung zur Verfügung zu stellen und einen Kreativ-Hotspot zu schaffen. So soll hier unter anderem planmäßig die neue Distillery aufmachen, deren neuer Interimsstandort auf der Alten Messe derzeit in Vorbereitung ist.

