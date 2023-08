﻿Welle von Protest-Aktionen in Leipzig: Was will die „Letzte Generation“?

Leipzig. Während der Sommerferien war es ruhig auf Leipzigs Straßen, doch seit Tagen kleben sich Mitglieder der radikalen Klimabewegung „Letzte Generation“ auf Kreuzungen. Mittlerweile an mehreren Stellen gleichzeitig: „Wir kehren in die über 60 Orte zurück, aus denen wir kommen, um dort neue Menschen an die Hand zu nehmen und in den Widerstand zu bringen“, heißt es auf der Internetseite. Eben auch in Leipzig. Mit ihren Aktionen will die „Letzte Generation“ auf die Klimakrise aufmerksam machen – und fordert die Bundesregierung auf, politisch tätig zu werden. Doch was sind genau die Forderungen der radikalen Aktivisten und wie sinnvoll sind sie?

1. Tempolimit bei 100 Kilometer pro Stunde

Zwischen 1,9 und 5,4 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen könnten jährlich durch ein generelles Tempolimit eingespart werden, heißt es in einer Studie des Umweltbundesamts. Dass bei niedriger Geschwindigkeit beispielsweise weniger Stickstoffdioxid ausgestoßen wird, hat vor allem damit zu tun, dass bei konstanter Geschwindigkeit weniger beschleunigt wird. Voraussetzung ist aber auch ein regelmäßiger Verkehrsfluss. Ein Tempolimit wäre aus Gründen der Verkehrssicherheit und Einsparungen beim Sprit sinnvoll und wird auch von der Mehrheit der Deutschen befürwortet: allerdings nicht bei 100, sondern 130 Kilometern pro Stunde. Die Umsetzung wäre recht einfach: Es bräuchte einen entsprechenden politischen Beschluss und eine Änderung der Straßenverkehrsordnung. SPD und Grüne sind dafür, die FDP dagegen. Bei der Entscheidungsfindung dürfte auch der Einfluss der Automobilindustrie eine Rolle spielen. Die argumentiert, dass besonders Modelle mit hoher Geschwindigkeit beliebt seien.

2. Ein dauerhaftes 9-Euro-Ticket

Angelehnt an eine entsprechende Vergünstigung im vergangenen Jahr, fordert die „Letzte Generation“ ein Ticket, das noch günstiger sein soll als das nun eingeführte Deutschland-Ticket für 49 Euro. Ob es auch für den Fernverkehr mit ICEs nutzbar sein soll, lässt die Klimabewegung offen – ebenso die Finanzierung. Das Neun-Euro-Ticket war in Zeiten hoher Kosten als Entlastung gedacht, die Finanzierung lief komplett über den Bund. Bei der Finanzierung des Deutschlandtickets teilen sich Bund und Länder rein.

3. Gründung eines Gesellschaftsrats

Weil die Bundesregierung bisher weder Tempolimit noch 9-Euro-Ticket umgesetzt hat, fordert die „Letzte Generation“ eine stärkere Beteiligung der Bevölkerung. So soll ein Gesellschaftsrat einberufen werden, der erarbeitet, wie die Nutzung fossiler Rohstoffe bis 2030 beendet werden kann. Dabei steht die soziale Verträglichkeit im Mittelpunkt. In der Vergangenheit hat es ein solches Gremium bereits gegeben: 160 zufällig ausgewählte Menschen diskutierten 2021 Leitlinien in den Bereichen Mobilität oder Gebäude und Wärme. Es entstand ein „Bürgergutachten“, das jedoch nicht bindend für die Bundesregierung war. Nach dem Willen der „Letzten Generation“ soll sich die Ampel-Koalition verpflichten, die im Gesellschaftsrat beschlossenen Maßnahmen in entsprechende Gesetzesvorhaben zu packen.

4. Unterstützung durch Lokalpolitik

Leipzig hat sich bereits selbst ehrgeizige Ziele gegeben und will bis 2030 klimaneutral sein. Die „Letzte Generation“ sucht seit Längerem Verbündete in Städten, die entsprechendes Klimabewusstsein zeigen – allerdings mit Methoden, die etwa Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD)als „Erpressung“ bezeichnet: Die radikalen Klimaschützer verzichten auf Aktionen, wenn sie ins Rathaus eingeladen werden. Einem entsprechenden „Deal“ hat bereits Hannovers Bürgermeister Belit Onay (Bündnis90/Die Grünen) zugestimmt. Er versprach, sich für die Forderungen der „Letzten Generation“ einzusetzen. Leipzigs OBM Jung ließ am Mittwoch auf LVZ-Anfrage durch einen Sprecher mitteilen, an seiner Meinung habe sich nichts geändert, auch nach den jüngsten Protestaktionen.

