Protest gegen Baumfällungen und Geständnis des Netflix-Stars - der Montag in Leipzig

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

auch für Bäume sind es harte Zeiten. Neben Schädlingsbefall macht die extreme Trockenheit den Gehölzen immer mehr zu schaffen. In den Wintermonaten müssen deshalb inzwischen auch in Leipzig und Umgebung vielfach vertrocknete Stämme gefällt werden. Umso tragischer ist es, wenn darüber hinaus weiteres Grün der Motorsäge zum Opfer fällt. So geschehen heute auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz. Insgesamt 28 Bäume und 23 Meter Heckenstrukturen sollen noch bis Dienstagabend gerodet werden, heißt es. Denn dann sind Baumfällungen vorerst bis zum nächsten Winter generell wieder verboten. Leipziger Umweltgruppen wollen die Rodungen nicht widerstandslos hinnehmen - schon allein, weil auf dem Gelände unter anderem auch 17 Vogelarten leben.

Entlang der Brüderstraße sollen viele große, alte Bäume fallen. [...] 2019 hat Leipzig den Klimanotstand ausgerufen, aber tatsächlich geändert hat sich seitdem nichts. Karsten Peterlein, Wildvogelhilfe Leipzig

Umwelt- und Vogelschützer Karsten Peterlein protestierte am Montag zusammen mit Gleichgesinnten auf dem Wilhelm-Leuschner-Platz gegen die sehr kurzfristig angekündigten Baumfällungen. Mein Kollege Jens Rometsch hat die Demonstrierenden getroffen, die Hintergründe der Rodungen recherchiert und auch bei der Stadtverwaltung nachgehakt, ob es Ausgleich geben wird.

Bild des Tages

Wenn schon kaum Winter, dann wenigstens Polarlichter: Aufgrund starker Sonneneruptionen waren auch in Sachsen-Anhalt und Brandenburg (Foto) in den vergangenen Nacht rote und grüne Leuchteffekte am Himmel zu sehen. Normalerweise können sich darüber nur die Menschen in skandinavischen Ländern, in Kanada oder im nördlichen Russland freuen. © Quelle: Cevin Dettlaff/dpa

Fünf Lese-Empfehlungen für Sie

Zitat des Tages

Für mich stand fest, dass ich nichts außer dem Programmieren damit zutun haben möchte. Maximilian Schmidt, Angeklagter und "Shiny Flakes"-Netflix-Star

Überraschung am Landgericht: Der aufgrund einer Netflix-Serie über seinen Drogenhandel aus dem Kinderzimmer heraus inzwischen weltbekannte Leipziger Maximilian Schmidt hat am Montag offen eingestanden, auch am folgenden „Candy Love“-Shop beteiligt gewesen zu sein, berichtet Frank Döring aus dem Gerichtssaal.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Festliche Bestattung: Angesichts des 100. Todestages des Leipziger Architekten und Stadtbaurats Hugo Licht werden er und seine Frau Clara am Dienstagnachmittag (15.30 Uhr) auf dem Südfriedhof erneut beigesetzt.

Körperliche Nacht: 1926 erkannte die US-Justiz im Broadway-Stück „Sex“ von Mae West „Obszönität auf der Bühne“. Die Autorin wurde zu acht Tagen Haft verurteilt. Im Foyer des Schauspiels Leipzig wird der Stoff am Dienstag ins Nachtleben des Jahres 2023 übersetzt. Ein Rausch. 1926 erkannte die US-Justiz im Broadway-Stück „Sex“ von Mae West „Obszönität auf der Bühne“. Die Autorin wurde zu acht Tagen Haft verurteilt. Im Foyer des Schauspiels Leipzig wird der Stoff am Dienstag ins Nachtleben des Jahres 2023 übersetzt. Ein Rausch. An der Abendkasse gibt es vielleicht noch Restkarten

Kostbare Rillen: Der Sound einer Schallplatte ist durch nichts zu überbieten (abgesehen vom flachen Oeuvre mancher Amiga-Nachpressung). Im Ilses Erika bringen Gäste morgen ausrangiertes Vinyl mit - um es unterhaltsam versteigern zu lassen. Da gibt es Kostbarkeiten zu entdecken und schwarzes Gold vor der Zerstörung zu retten. Der Sound einer Schallplatte ist durch nichts zu überbieten (abgesehen vom flachen Oeuvre mancher Amiga-Nachpressung). Im Ilses Erika bringen Gäste morgen ausrangiertes Vinyl mit - um es unterhaltsam versteigern zu lassen. Da gibt es Kostbarkeiten zu entdecken und schwarzes Gold vor der Zerstörung zu retten. Denn ohne Gebot, droht dem Vinyl der Vorschlaghammer. Welch Frevel

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend,

Matthias Puppe, Chef vom Dienst

