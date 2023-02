﻿Radikalität löst keine Probleme

Protest in Laußig in Nordsachsen, mit Fahnen und Banner der „Freien Sachsen“

In Sachsen suchen derzeit wieder viele Menschen Schutz. Gegen die Unterbringung von vor allem Asylbewerbern regt sich Protest, auch in Leipzig. Der schlägt einen Ton an, der nicht hilft, die Probleme bei diesem Thema zu lösen, findet unsere Kommentatorin.