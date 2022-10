Proteste gegen Wildparker und Streit um fehlende Parkplätze: Das war der Mittwoch in Leipzig

Das Problem ist leider nicht neu: Statt die Park & Ride-Plätze zu nutzen, parken Fußballfans wild auf Grünflächen rund um das Stadion. Mehr als 300 Wildparker registrierte jüngst das Ordnungsamt, einige Autos wurden auch gleich abgeschleppt. Bei RB ist man mit der Situation nicht zufrieden – und sieht auch die Stadt in der Pflicht. Das war der Mittwoch in Leipzig.

in dieser Zwickmühle waren die meisten von uns ganz sicher schon einmal: Man fährt mit dem Auto zu einem Termin und findet partout keinen Parkplatz. Kommen Sie zu spät? Oder würden Sie in dieser Situation ihr Auto auf eine Grünfläche oder gar in einem Naturschutzgebiet abstellen? Das kommt für Sie überhaupt nicht infrage, sagen Sie jetzt vielleicht. Völlig zurecht natürlich. Doch in Leipzig passiert dieses Zuparken von Grünflächen tatsächlich regelmäßig - und in Größenordnungen.

Vor allem bei Fußballspielen im Stadion und gleichzeitigen Shows in der Arena Leipzig wird nicht nur das angrenzende Waldstraßenviertel von Anreisenden zugeparkt, sondern eben auch viel zu oft die Grünflächen in und um den Leipziger Auwald, der ein einzigartiges Ökosystem darstellt und für das Klima in der Stadt sehr wichtig ist.

Am Dienstagabend wurden nicht nur Knöllchen verteilt, mehrere Fahrzeuge wurden auch direkt abgeschleppt. © Quelle: Dirk Knofe

Gegen dieses Wildparken regt sich aktiver Protest. Jüngst am Dienstagabend und zwar zeitgleich zur Anreisewelle von Fußballfans zum Champions-League-Spiel RB Leipzig gegen Real Madrid (welches RB Leipzig übrigens für sich entschied.) Das Ergebnis: ein Parkchaos. Denn: Statt die reichlich vorhandenen Park & Ride-Plätze zu nutzen, wurden zahlreiche Autos wieder auf Grünflächen geparkt. Mehr als 300 Wildparker registrierte das Ordnungsamt, einige Autos wurden auch direkt abgeschleppt. Eine unschöne Situation - für alle Fußballfans und Naturschützer gleichermaßen.

Bei RB Leipzig sind die Verantwortlichen mit der Parksituation bei Heimspielen ebenfalls unglücklich. Nach LVZ-Informationen sieht man beim Klub die öffentlichkeitswirksamen Abschlepp- und Knöllchenaktionen des Ordnungsamtes vor allem bei großen Spielen allerdings kritisch. Nicht, weil RB das Falschparken zum Beispiel im Naturschutzgebiet oder auf Gehwegen begrüßen würde. Sondern weil die Kommune offenbar eigenen Verpflichtungen in Sachen Parkraum nicht nachkommt. So hat sich die Stadt etwa im Zuge des Ausbaus der Red Bull Arena dazu verpflichtet, zu jedem Heimspiel von RB auf dem Kleinmessegelände 1253 Parkplätze vorzuhalten. Dies ist aber gar nicht möglich, wenn wie in diesen Tagen eine Kleinmesse stattfindet.

Das Problem ist weitreichend, eine schnelle Lösung scheint nicht in Sicht. Wie es nun weitergehen soll und wer, wen in der Verantwortung sieht, den Konflikt zu lösen, hat LVZ-Volontärin Juliane Staretzek hier recherchiert.

Die Igelstationen in Sachsen und auch Thüringen sind derzeit überfüllt. Denn im Herbst werden traditionell viele kleine Igel abgegeben, die aufgrund ihres Gewichts den Winter nicht alleine überleben würden. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Zahlreiche Igelstationen in Mitteldeutschland werden aktuell mit Anfragen überhäuft und sind vollkommen überfüllt. Häufig werden verletzte oder kleine Igel, die es allein nicht durch den Winter schaffen, abgeben.

Zitat des Tages

Für eine Reihe von Biohöfen und handwerklichen Verarbeitern ist Biomare überlebenswichtig. Biomare-Geschäftsführer Malte Reupert über das nun eingeleiteten Schutzschirmverfahren gegen die drohende Insolvenz

Der Leipziger Handelskette Biomare droht die Zahlungsunfähigkeit. Für Kunden und Mitarbeiter gibt es zunächst Entwarnung. Unter Bio-Händlern herrscht indes seit Wochen Alarmstimmung.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Fortsetzung Lina E. Prozess : Mit dem Hubschrauber zum Bundesrichter, höchste Sicherheitsstufe vor Gericht. Seit Jahren gab es kein so großes Aufsehen mehr um mutmaßliche Linksextreme wie im Fall der Leipzigerin. Worum geht es und wie ist : Mit dem Hubschrauber zum Bundesrichter, höchste Sicherheitsstufe vor Gericht. Seit Jahren gab es kein so großes Aufsehen mehr um mutmaßliche Linksextreme wie im Fall der Leipzigerin. Worum geht es und wie ist der aktuelle Stand im Prozess? Meine Kollegin Denise Peikert hat den Prozess verfolgt.

Wie viel ist mein Buch wert? Ein Hauch Bares für Rares in Leipzig - in der Deutschen Nationalbibliothek (DNB) können Leipzigerinnen und Leipziger ab 18 Uhr den Wert ihrer Bücher einschätzen lassen. Der Eintritt ist kostenlos bitte nicht mehr als zwei bis drei Exemplare pro Peron mitbringen.

