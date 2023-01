﻿Prozess gegen Ex-MDR-Manager: Geschäftspartner von Moderator Weidling packt aus

Leipzig. „Just for Fun“ – so heißt die Firma, die im Zentrum der Affäre um dubiose Geldschiebereien beim MDR steht. Im Betrugsprozess gegen Udo Foht, den ehemaligen Unterhaltungschef des Senders, fällt ihr Name an jedem Verhandlungstag. Doch wer hatte hier das Sagen? Wohin floss das ganze Geld? Und war der Name womöglich Programm? Zur Prozessfortsetzung am Freitag im Landgericht Leipzig packte der frühere Geschäftsführer von „Just for Fun“ umfassend aus.

1996 habe er die Firma auf Vorschlag von Carsten Weidling ins Leben gerufen, so Immobilien-Manager René B. (55), der im Verfahren als sogenannter Neben- und Einzugsbeteiligter gilt. Der frühere Moderator (56) und er sind seit Jahrzehnten befreundet. Weidling habe durch frühere geschäftliche Misserfolge beträchtliche Schulden gehabt. „Er brauchte mich, um vor seinen Gläubigern geschützte Einnahmen zu erzielen“, erklärte René B. „Zu meinem Missfallen äußerte Carsten, dass er JFF sei.“ Offiziell war der Sohn von DDR-Fernsehstar O.F. Weidling als „Autor und kreativer Kopf“ angestellt, wie er gegenüber der LVZ sagte.

Ex-TV-Moderator Carsten Weidling. © Quelle: privat

Gleichwohl habe Weidling eine Vollmacht für das Geschäftskonto gehabt und davon reichlich Gebrauch gemacht, so der Ex-Geschäftsführer. Etwa 80 Prozent der Bargeldentnahmen seien von der Karte des Moderators erfolgt. Dessen private Ausgaben für Lebensmittel und Bekleidung seien ebenso von der Firma bezahlt worden, wie die großzügige Wohnung und deren Ausstattung, teure Handys und Urlaubsreisen. Und das, obwohl Weidling etwa für seine frühere Tätigkeit beim Radiosender MDR Jump 120 000 Euro pro Jahr erhalten habe.

„Habe immer den MDR als Vertragspartner angesehen“

Zu den Geldströmen, die Foht an JFF geleitet haben soll, war René B. hingegen nur bedingt aussagefähig. Laut Anklage soll der Angeklagte seit 2008 als damaliger Hauptabteilungsleiter Unterhaltung und Programmbereichsleiter des MDR in 13 Fällen rund 250 000 Euro an Produktionsdarlehen bei Fernsehproduzenten und Musikmanagern erbettelt und zumeist nicht zurückgezahlt haben. Die überwiegend fünfstelligen Beträge flossen demnach in vielen Fällen an JFF. Er sei in nahezu allen Fällen nicht davon ausgegangen, dass es sich um Darlehen handele, sondern dass der MDR die Rechnungen für erbrachte Leistungen begleiche. „Ich habe immer den MDR als Vertragspartner angesehen, nie Herrn Foht“, so René B.

Als es mit dem Fernsehprojekt "Wir sind überall" losging, muss irgendwann die Stimmung gekippt sein. Weidling reiste für die Sendung um die Welt. Es sei klar gewesen, dass das veranschlagte Budget "niemals reichen würde", so René B., Foht habe daher zugesichert, dass der MDR für zusätzliche Kosten aufkomme. Ähnlich hatte sich auch Weidling gegenüber der LVZ geäußert. Das von Foht beschaffte Geld sei für die Sendung, aber auch für die weltweite Ideensuche in seiner Eigenschaft als Autor und Formaterfinder gedacht gewesen.

Firma machte in mehreren Jahren Verluste

Weil der Globetrotter aber „viel zu viel Geld verbraucht“ habe, so René B., sei es schließlich zum Zerwürfnis und der Beendigung des Arbeitsverhältnisses gekommen. Der frühere JFF-Chef berichtet, er habe in die Firma mehr reingesteckt, als er erhalten habe. In mehreren Jahren habe man Verluste gemacht, das Geschäftskonto sei bei dessen Auflösung 2016 im Minus gewesen.

Zum nächsten Prozesstermin am 27. Januar soll der in Argentinien lebende Carsten Weidling seine Sicht auf die Dinge schildern. Die 7. Strafkammer hat ihn zur Zeugenvernehmung nach Leipzig geladen. Ein Auftritt, den sich der einstige Fernsehmann gewünscht hat. Dabei dürfte der Ausgang des Prozesses gegen Udo Foht keine Überraschung mehr bringen. Der Ex-MDR-Manager hatte die Anklagevorwürfe gestanden und ist auf den vom Gericht vorgeschlagenen Deal eingegangen. Die Kammer stellte ihm im Gegenzug eine Bewährungsstrafe von höchstens einem Jahr und neun Monaten in Aussicht.