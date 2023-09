Prozess gegen Gil Ofarim: Landgericht Leipzig lässt weitere Anklage zu

Leipzig. Im Fall des Musikers Gil Ofarim hat das Landgericht Leipzig inzwischen eine weitere Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen und das Hauptverfahren eröffnet. Dabei geht es um den Tatvorwurf der angeblich falschen Versicherung an Eides Statt in zwei Fällen. Wegen einer mutmaßlichen Falschaussage werde in Tateinheit mit Betrug und bei der zweiten in Tateinheit mit versuchtem Betrug ermittelt, teilte das Gericht mit.

Demnach habe der Musiker bei zwei Anträgen zum Erlass von einstweiligen Verfügungen bei den Landgerichten Köln und Leipzig, mit denen Presseveröffentlichungen untersagt werden sollten, eidesstattlich versichert, nie geäußert zu haben, dass das von ihm erstellte Video „viral gehen“ solle. Das war aus Sicht der Anklagebehörde unwahr.

Erster Ofarim-Prozesstermin platzte im Oktober 2022

Auch der LVZ liegt im Zusammenhang mit einer presserechtlichen Auseinandersetzung eine solche Erklärung an Eides Statt Ofarims vor. Weiter habe der Angeklagte auch die laut Staatsanwaltschaft unzutreffenden Äußerungen über die angeblichen Worte des Leipziger Hotelmitarbeiters wiederholt. Diese am 19. August 2022 erhobene Anklage soll ebenfalls Gegenstand des Prozesses gegen Ofarim sein.

Dieser soll am 7. November beginnen, bestätigte das Landgericht am Montag. Es folgen sieben weitere Termine im November und zwei weitere im Dezember.

Ofarim wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung vor Gericht

Ofarim muss sich wegen Verleumdung und falscher Verdächtigung vor dem Landgericht verantworten. Er soll am 4. Oktober 2021 in einem von ihm auf Instagram geposteten Video und später auch gegenüber der Polizei von antisemitischen Beleidigungen gesprochen haben. Außerdem habe er wahrheitswidrig behauptet, dass ein Mitarbeiter des Leipziger Hotels The Westin ihn aufgefordert habe, seinen Davidstern wegzupacken, damit er einchecken könne.

Ursprünglich hätte der Prozess bereits im Oktober vergangenen Jahres stattfinden sollen. Doch kurz vor Beginn platzte das Verfahren. Alle geplanten Termine fielen aus. Unter anderem hatte die Verteidigung zuvor bemängelt, dass für den Prozess ein übergeordnetes Gericht ausgewählt wurde. Zudem gab es Vorbehalte gegenüber dem verhandelnden Richter.

Vorsitzender Richter hat Kammer gewechselt

Außerdem hatte die Nebenklage kurz zuvor beantragt, abgesehen von den strafrechtlichen Vorwürfen auch gleich zivilrechtliche Ansprüche durch eine mögliche Ehrverletzung beim Prozess mitzuverhandeln. Angesichts der vielen ungeklärten Fragen hatte das Gericht entschieden, das Verfahren zunächst auszusetzen.

Inzwischen hat ein anderer Richter den Vorsitz der 6. Strafkammer am Landgericht übernommen. Dies habe aber nichts mit den Befangenheitsanträgen zu tun, betonte das Gericht. Der damalige Vorsitzende habe eine andere Strafkammer übernommen.

Gil Ofarim ist Musiker, der in den späten 1990er-Jahren als Teenager Bekanntheit erlangte. Er wurde in München geboren und ist der Sohn des 2018 gestorbenen israelischen Sängers Abi Ofarim.

LVZ