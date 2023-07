﻿Prozess gegen Gil Ofarim: Leipziger Gericht legt Verhandlungstermine fest

Leipzig. Nach langer Funkstille scheint es in der Causa Gil Ofarim nun wieder voranzugehen. Am Freitag teilte das Landgericht Leipzig neue Termine zur Hauptverhandlung festgelegt: Insgesamt zehn Daten zwischen 7. November und 7. Dezember sieht die 6. Strafkammer für das Verfahren gegen den 40-Jährigen vor.

Ofarim muss sich wegen Verleumdung und falscher Verdächtigungen vor dem Leipziger Gericht behaupten. Er soll am 4. Oktober 2021 in einem von ihm auf Instagram geposteten Video und später auch gegenüber der Polizei von antisemitischen Beleidigungen gesprochen und wahrheitswidrig behauptet haben, dass ein Mitarbeiter des Leipziger Hotels The Westin ihn aufgefordert habe, seinen David-Stern wegzupacken, damit er einchecken könne.

Gil Ofarim: Prozess startet am 7. November 2023

Ursprünglich hätte der Prozess bereits im Oktober vergangenen Jahres stattfinden sollen. Doch kurz vor Beginn platzte das Verfahren; alle geplanten Termine fielen aus. Unter anderem hatte die Verteidigung zuvor bemängelt, dass für den Prozess ein übergeordnetes Gericht ausgewählt wurde. Zudem gab es Vorbehalte gegenüber dem verhandelnden Richter.

Außerdem hatte die Nebenklage kurz zuvor beantragt, abgesehen von den strafrechtlichen Vorwürfen (falsche Verdächtigungen) auch gleich zivilrechtliche Ansprüche (mögliche Ehrverletzung) beim Prozess mitzuverhandeln. Angesichts der vielen ungeklärten Fragen hatte das Gericht entschieden, das Verfahren zunächst auszusetzen.

