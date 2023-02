﻿ Prozess gegen Leipziger Netflix-Star: Angestellte des Drogenshops „Candy Love“ sagen aus

Leipzig. Monatliches Festgehalt, Dienst-Laptops, bezahlte Wohnungen: Den Angestellten von „Candy Love“, dem Online-Shop für illegale Drogen, sollte es offenbar an nichts fehlen, um eingehende Bestellungen zeitnah zu bearbeiten. Bei der Fortsetzung des Prozesses gegen den als Kinderzimmer-Dealer bekannten Leipziger Maximilian Schmidt (28) und seine mutmaßlichen Komplizen legten zwei Mitangeklagte am Donnerstag Geständnisse ab. Demnach trugen sie als Bandenmitglieder zu dem von der Staatsanwaltschaft bezifferten Gesamterlös von rund 95 000 Euro bei. Der Anklage zufolge wurden zwischen April 2019 und Januar 2021 über die Internetplattform www.candylove.to mehr als 470 Postsendungen mit illegalen Substanzen, unter anderem 16,5 Kilogramm Amphetamin, 2,5 Kilogramm Haschisch, zwei Kilogramm der Partydroge MDMA, 500 Gramm Metamphetamin, 350 Gramm Kokain sowie über 1000 Stück Tabletten und Arzneimittel versandt.

Jens M. legte ein Geständnis ab. © Quelle: Andre Kempner

Jens M. (40) räumte über seinen Verteidiger Malte Heise ein, ab Mitte 2019 in einer sogenannten Bunkerwohnung in der Prager Straße am Portionieren und Verpacken von Betäubungs- und Arzneimitteln beteiligt gewesen zu sein. Einen der Hauptangeklagten, den Bornaer Autohändler Friedemann G. (36) kenne er seit Langem durch den Sport. Über ihn habe er auch den durch die Netflix-Dokumentation „Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord“ bekannt gewordenen Maximilian Schmidt kennengelernt. Jeden Monat seien 1500 Euro an ihn gezahlt worden. Um die Miete für die Wohnung habe er sich nicht kümmern müssen.

Julius M. will die Drogenpäckchen zum Briefkasten gebracht haben. © Quelle: Andre Kempner

Auch Julius M. (24) gestand, bei dem Drogenverkauf via Internet mitgemischt zu haben, ebenfalls für monatlich 1500 Euro. Auf dem bereitgestellten Laptop habe es ein spezielles Programm zur Abwicklung der Kundenwünsche gegeben, ließ er über seinen Anwalt René Bast berichten. Gemäß der Bestellungen sei das Rauschgift in der Prager Straße portioniert worden. Anschließend wurden automatisch die Adresslabel ausgedruckt, so der Angeklagte. Die Sendungen versandte er über öffentliche Briefkästen, so der Angeklagte. Spezielle Anweisungen und technische Unterweisungen soll es von einer Person über einen Messengerdienst gegeben haben. Kontakte zu den anderen Angeklagten will er nicht unterhalten haben.

Ermittlungen mit Telefonüberwachung und verstecktem Mikrofon

Neben Apartments in der Prager Straße unterhielt die Rauschgiftbande nach Erkenntnissen der Ermittler weitere Bunkerwohnungen in der Langen Reihe in Stötteritz, in der Leutzscher Franz-Flemming-Straße sowie in der Engertstraße im Stadtteil Lindenau. Wie ein Zollfahnder der Gemeinsamen Ermittlungsgruppe Rauschgift (GER) im Prozess aussagte, war man seit Mitte 2019 hinter der Gruppierung her. Telefonüberwachung, Observierung und sogar ein verstecktes Mikrofon im Fahrzeug von Friedemann G. – die Drogenfahnder waren über Monate hinweg über die Aktivitäten der Shop-Betreiber im Bilde, orderten zum Schein auch Drogen bei „Candy Love“, bis im August 2020 der Zugriff erfolgte. Kripo und Zoll förderten auch Erkenntnisse über mögliche geschäftliche Verflechtungen zwischen den Beteiligten zutage. So soll Schmidt für 900 Euro monatlich im Autohandel von G. angestellt gewesen sein.

„Kinderzimmer-Dealer“ muss sich erneut vor Gericht verantworten 2015 war ein als „Kinderzimmer-Dealer“ bekanntgewordener junger Mann verurteilt worden. Nun steht er wieder vor Gericht, erneut geht es um Drogenhandel. © Quelle: dpa

Nach ihren frühzeitigen Geständnissen sei davon auszugehen, dass Jens M. und Julius M., die wegen Beihilfe angeklagt sind, nicht bis zum geplanten Ende des Prozesses im Juni vor Gericht erscheinen müssen, kündigte der Vorsitzende Richter Rüdiger Harr an. Es habe zwar vorab keine konkreten Zusagen vom Gericht gegeben, aber die Kammer erkenne die Aussagen als Aufklärungshilfe an. Nun mehren sich Anzeichen dafür, dass weitere Angeklagte aussagen. Den Hauptbeschuldigten Maximilian Schmidt, der bereits nach Auffliegen seines Internetshops „Shiny Flakes“ im November 2015 zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt worden war, Friedemann G. und Andre R. (43) wirft die Staatsanwaltschaft bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln in sechs Fällen vor.

Hauptangeklagter Maximilian Schmidt (r.) und Verteidiger Curt-Matthias Engel stellten Strafantrag gegen eine Journalistin. © Quelle: Andre Kempner

Aufreger am Rande des Prozesses: Eine Journalistin soll in einer Verhandlungspause im Sitzungssaal ein Gespräch zwischen Maximilian Schmidt und dessen Verteidigern aufgezeichnet haben. Der Angeklagte und dessen Anwalt Curt-Matthias Engel stellten daraufhin Strafantrag wegen Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes. Nach Angaben von Staatsanwalt Christian Kuka sei ein Ermittlungsverfahren gegen die Pressevertreterin eingeleitet worden. Der zuständige Ermittlungsrichter habe zudem angeordnet, deren Smartphone zu beschlagnahmen.