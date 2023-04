Prozess gegen Lina E.: Nun spricht ihr Anwalt - Der Mittwoch in Leipzig

Seit etwa anderthalb Jahren wird nun am Oberlandesgericht Dresden der Fall Lina E. verhandelt. Die Leipzigerin soll gemeinsam mit Komplizen Neonazis attackiert und verletzt haben. Am Mittwoch ergriff ihr Anwalt in seinem Plädoyer das Wort. Und er ließ kein gutes Haar an den polizeilichen Ermittlungen, dem Vorsitzenden Richter und der Generalstaatsanwaltschaft.

nachdem die Generalbundesanwaltschaft ihr Plädoyer im Prozess gegen die Leipzigerin Lina E. wegen mutmaßlich linksextremer Attacken auf Neonazis bereits gehalten hat, war nun die Verteidigung der mittlerweile 28-Jährigen an der Reihe. Und ist ging hoch her: Die Ermittlungen einseitig, die Bundesanwaltschaft gar nicht zuständig, das Gericht desinteressiert - quasi ein Rundumschlag des Anwalts Ulrich von Klinggräff.

Seit September 2021 wird am Oberlandesgericht in Dresden gegen Lina E. und drei Männer verhandelt. Sechsmal sollen sie in Sachsen und Thüringen Neonazis oder Menschen, die sie dafür hielten, überfallen und teilweise schwer verletzt haben. Ihnen wird neben gefährlicher Körperverletzung die Bildung einer kriminellen Vereinigung vorgeworfen. Aus der linken Szene bekommen die Angeklagten beständig Unterstützung.

Sie bluffen wie bei einem Pokerspiel.“ Erkan Zünbül zweiter Verteidiger von Lina E. in Richtung der Generalbundesanwaltschaft

Anwalt Ulrich von Klinggräff wiederholte seine Kritik, beim Fall Lina E. handele es sich um ein politisches Verfahren. Er kritisierte eine gefährliche und politisch motivierte Gleichsetzung von rechter und linker Gewalt durch den Generalbundesanwalt. „In Zeiten der Morde des NSU, der Taten von Hanau und Halle von einer gefährlichen Spirale der Gewalt zwischen links und rechts zu sprechen, zeugt von atemberaubender Ignoranz“, sagte Klinggräff. Auch das Gericht sei zu unkritisch mit den Ermittlungsergebnissen umgegangen, habe sich bei Kritik der Verteidigung stets schützend vor Polizei und Bundesanwaltschaft gestellt.

Chefanklägerin Alexandra Geilhorn hatte Ende März in ihren Schlussworten zugegeben, dass es keine „Smoking Gun“ gebe. Denn es fehlt der eine, klare Beweis dafür, dass die sechs Taten zwischen 2018 und 2020 keine wahllosen Angriffe auf Neonazis waren, sondern das Werk einer bestens organisierten Gruppe, die gern noch weitergemacht hätte.

Meine Kollegin Denise Peikert begleitet den Prozess von Beginn an und hat sich in den Fall eingearbeitet. Sie schildert den heutigen Prozesstag und weiß, wie der Verteidiger von Lina E. argumentierte. Die Verteidigung setzt ihr Plädoyer am Donnerstag fort.





Der Leipziger Stadtrat hat in seiner Sitzung Skadi Jennicke (Die Linke) als Leipzigs Kulturbürgermeisterin wiedergewählt. Jennicke erhielt im ersten Wahlgang 41 Ja-Stimmen bei 7 Enthaltungen, 7 Stimmen waren ungültig. Sie führt damit weitere sieben Jahre das Dezernat Kultur. Ihre zweite Amtszeit beginnt im Juni. © Quelle: Andre Kempner

Handball: Der SC DHfK Leipzig (Platz 12) empfängt in der ersten Handball-Bundesliga vor heimischer Kulisse in der Arena um 19.05 Uhr den TVB Stuttgart (Rang 15). Die DHfK-Männer wollen vor den Augen ihrer Fans an die Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen, als sie in Stuttgart souverän mit 33:26 (18:11) gewannen.

Stadtrat: Die Sitzung der Ratsversammlung wird am Donnerstag fortgesetzt. Auf der Tagesordnung stehen ab 16 Uhr u.a. verschiedene Anträge der Fraktionen.

