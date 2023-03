﻿Markkleeberger wegen Mordversuchs an Ehefrau angeklagt – er tötete bereits vor 20 Jahren seine Ex-Frau

Wegen Mordversuchs an seiner Ehefrau steht ein 72-jähriger Markkleeberger in Leipzig vor Gericht. Zum Prozessauftakt schwieg er. Vor mehr als 20 Jahren hatte er bereits seine damalige Ehefrau getötet.

Leipzig. Sie wollte an diesem Tag in den Urlaub fahren, doch plötzlich sah sie im Halbschlaf einen Schatten neben ihrem Bett und spürte einen heftigen Schlag: Susanne U. (56) wird den Morgen des 20. Juli 2022 wohl niemals mehr vergessen. An diesem Tag soll ihr Ehemann Klaus (72) versucht haben, sie im gemeinsamen Haus ganz in der Nähe des Cospudener Sees auf brutale Weise zu töten. Am Montag begann der bis Mai geplante Prozess gegen den Markkleeberger wegen versuchten Mordes in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung. Er schwieg zu den Vorwürfen. Bemerkenswert: Vor mehr als 20 Jahren hatte der Angeklagte bereits seine Ex-Frau in Berlin umgebracht, wurde damals aber wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen.

Es war der Anklage zufolge gegen 10 Uhr, als Klaus U. das Schlafzimmer seiner Ehefrau betrat. Die Eheleute schliefen seit vielen Jahren getrennt. Er habe ihr einen Fausthieb ins Gesicht verpasst, so Staatsanwalt Torsten Naumann. Dann soll der Rentner nach einem 2,8 Kilogramm schweren Kerzenständer aus Metall gegriffen und damit gegen die rechte Schläfe von Susanne U. geschlagen haben, um sie zu töten. Minutenlang habe sich die völlig arglose Frau gegen den Angreifer gewehrt und um ihr Leben gekämpft. „Ich wusste, entweder kann ich mich befreien oder mein letztes Stündlein hat geschlagen“, sagte sie. Schließlich sei es ihr gelungen, den auf ihr liegenden Mann von sich wegzustoßen, ins Untergeschoss zu flüchten und die Polizei anzurufen.

Opfer in Notaufnahme und monatelang arbeitsunfähig

Susanne U. erlitt unter anderem ein offenes Schädel-Hirn-Trauma ersten Grades, einen Bruch des Schläfenbeins sowie weitere Verletzungen. Sie kam in die Notaufnahme, wurde operiert und blieb neun Tage in stationärer Behandlung. Bis Ende des Jahres war die Schulassistentin nach eigenen Angaben nicht voll arbeitsfähig.

Angst habe sie nicht vor ihrem Mann, verneinte sie am Montag eine Frage des Vorsitzenden Richters Hans Weiß. Gleichwohl war sie nicht in der Lage auszusagen, solange er sie anstarrte. „Er geht auf Menschen zu, ist aber auch sehr vereinnahmend und selbstgerecht“, sagte Susanne U., nachdem der Angeklagte außerhalb ihres Blickfelds Platz genommen hatte. Im Mai 2005 hätten sie sich im Leipziger Bildermuseum kennengelernt, 2016 geheiratet. Sie wusste, dass er seine frühere Gattin getötet hatte. „Er hat mir erzählt, was mit der Mutter seines Sohnes passiert ist“, berichtete sie. „Ich konnte das nicht mit ihm in Verbindung bringen.“

Am 25. April 2021 kam es zu einem heftigen Streit der Eheleute, bei dem Susanne U. auf den Kopf geschlagen wurde, wie sie schilderte, und in ihrer Not die Polizei rief. Es sei ihr nicht bewusst gewesen, dass die Auseinandersetzung ausgerechnet auf den Tag genau 20 Jahre nach dem Tötungsverbrechen an seiner Ex-Frau passierte. Aber die Ehe bekam da tiefere Risse. Sie suchte nach einer eigenen Wohnung, er reichte einen Scheidungsantrag ein, den er später wieder zurückzog.

Angst vor Armut – trotz guter Rente und Mieteinnahmen

Die Krise soll sich weiter zugespitzt haben. Mit schweren Verletzungen – angeblich durch einen Sturz – kam Klaus U. im Februar 2022 zunächst in ein Krankenhaus und dann aufgrund von Depressionen in eine psychiatrische Fachklinik. Als er wieder nach Hause kam, sei die Situation „sehr, sehr belastend“ gewesen, so seine Frau. Sie habe deshalb Zeit für sich gebraucht, wollte am 20. Juli zu einem Urlaub allein aufbrechen. Der Sohn seiner getöteten Ehefrau sollte sich in der Zeit um Klaus U. kümmern. Er stehe ihm von seinen drei Kindern am nächsten.

War ihr Plan, allein in den Urlaub zu fahren, womöglich der Auslöser für den folgenden Mordanschlag? Aktuell ist das Tatmotiv noch rätselhaft. Denn Klaus U. soll auch eine irrationale Angst gehabt haben, zu verarmen. Dabei bezieht der ehemalige Tontechniker nicht nur eine beachtliche Rente, sondern hatte auch Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten in seinem Haus. „Du kommst hier nicht lebend raus“, soll er ihr an jenem Julimorgen in ihrem Schlafzimmer gedroht haben. „Du willst dir nur das Haus unter den Nagel reißen. Du stirbst hier alleine, mit mir gemeinsam.“

Susanne U. wohnt noch immer in dem Haus am Cospudener See. Ihr Schlafzimmer schließt sie jeden Abend, bevor sie sich ins Bett legt.