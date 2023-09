﻿Drogenprozess in Leipzig: Die verworrene Geschichte von Ralf N. aus Colditz

Leipzig. Es gibt viele Geschichten über Ralf N.: Sie handeln von einem Mann, der Teil rechtsextremer Strukturen war, Nachbarn terrorisierte, Punks verprügelte, sogar den früheren Bürgermeister. Der mit seinem Lamborghini durch seine Heimatstadt Colditz donnerte – nicht nur um zu protzen, sondern auch als Machtdemonstration. All das lässt sich in alten Gerichtsakten nachlesen, in zahlreichen Gesprächen mit Betroffenen rekonstruieren. Nun wird dem 67-Jährigen und seinen beiden Söhnen Andreas und Uwe N. vor dem Landgericht Leipzig der Prozess gemacht. Die drei Männer sollen bandenmäßig mit Drogen gehandelt haben – so heißt es in der Anklageschrift. In Wohnhäusern und Lagerhallen der Männer fanden Ermittler Crystal Meth im Wert von einer halben Million Euro, 2600 Cannabis-Pflanzen und mehrere Waffen. Ralf N., der nach der Razzia sogar Thema im Innenausschuss des Landtags war, hat am ersten Prozesstag die Gelegenheit, selbst zu sprechen. Und er erzählt eine Geschichte, die der Darstellung von Medien und Staatsanwaltschaft widerspricht. Sie ist verworren und handelt von einem scheinbar naiven Mann, der das Opfer von ziemlich vielen, ziemlich blöden Zufällen geworden ist.

Ralf N.: Die Söhne haben nichts gewusst

Da ist zum einen die Cannabis-Plantage, die Ralf N. und seine Söhne in einer Halle abseits von Colditz aufgezogen haben sollen. Im vergangenen Winter, so erzählt es Ralf N., sei jemand zu ihm gekommen, der Platz brauchte. Angeblich um Autos zu lackieren. N. vermietete der Person eine der Hallen auf dem Gelände der ehemaligen Tabakfabrik. 12 000 Euro habe er bekommen, für ein halbes Jahr. Der neue Mieter habe eine Filteranlage angebaut.

Irgendwann sei er neugierig gewesen, sagt Ralf N.: „Ich habe dann mal durch den Spalt geguckt.“ Daraufhin will er den Mann zur Rede gestellt haben: „Ich habe dem gesagt, der kann nicht so ein Zeug anbauen. Der meinte, ich soll’s Maul halten.“ Die Söhne hätten nichts gewusst. Sie seien nur manchmal auf dem Gelände gewesen, etwa um die Schafe zu versorgen, die auf dem Gelände grasen. Er, Ralf N., habe ihnen eingeschärft, sich von der Halle fernzuhalten.

Versucht Ralf N., „seine Jungs“ zu schützen?

Auch das Crystal Meth, das Bundespolizei und Zoll im Keller von Ralf N. fanden, kam angeblich eher durch eine Verkettung unglücklicher Umstände in den Besitz des Vaters. Über einen Dealer, der mit Uwe N. bekannt gewesen sein soll. „Der Kleene“, wie ihn Ralf N. nennt, war 2015 schon mal mit der Droge erwischt worden, musste ins Gefängnis. Anschließend sei bei ihm auf dem Grundstück ein Mann aufgetaucht, erzählt Ralf N., und habe ihm vier Kilo zum Kauf angeboten – Ralf N. lehnte angeblich ab.

Später will er dem Dealer angeboten haben, die Drogen bei ihm unterzustellen, sie jederzeit abholen zu können. Schließlich habe er versucht, „das Zeug“ loszuwerden. Ohne Erfolg. Seine Söhne hätten davon gewusst, wollten aber nichts damit zu tun haben. Aus Angst, die Arbeit zu verlieren. Aber woher kommen dann die 1,5 Kilogramm Crystal Meth, die zusätzlich bei Andreas N. gefunden wurden, und die Waffen? Auch die gehörten, ihm, so erklärt es Ralf N. Er habe sie heimlich bei einem der Söhne deponiert. Versucht Ralf N., „seine Jungs“ zu schützen?

Die Anklageschrift basiert nicht nur auf den Funden. Die Telefonate der drei Männer wurden abgehört. Wörter wie „Sandstrahl“ oder „Glasperlen“ werden dabei benutzt. Bevor die Tonaufnahmen als Beweismittel zugelassen werden, will Anwalt Carl-Matthias Engel den Vorsitzenden Richter Andreas Stadler überzeugen, dass es sich dabei keinesfalls um Codewörter für Drogen handelt, sondern um Begriffe, die Autoschrauber benutzen. Er legt zwei Tüten auf die Richterbank, eine enthält Sandstrahlmittel, eine andere Glasperlen. Es folgt ein kleiner Vortrag von Ralf N., der erklärt, wie man damit die Karosserie oder Felgen abschleift.

Zu Ende ist die Geschichte von Ralf N. danach noch nicht. Am Donnerstag will er weitere Ausführungen machen.

