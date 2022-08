In den nächsten Tagen soll die Anklage gegen Gil Ofarim vor dem Leipziger Landgericht zugelassen werden. Dessen neuer Strafverteidiger erklärt nun in der LVZ seine Kritik am Gericht, am Richter und wie er sich auf den Prozess vorbereitet.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket