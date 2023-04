﻿Prozess nach blutiger Messerattacke im Gohliser „Sachseneck“

Eineinhalb Jahre nach einer brutalen Auseinandersetzung in einem Lokal in Leipzig-Gohlis muss sich ein mutmaßlicher Messerstecher vor dem Landgericht verantworten. Er räumte zum Prozessauftakt die Tat ein und erklärte, warum er zustach.

Wegen einer Messerattacke in Leipzig-Gohlis angeklagt: Mohammed A. am Mittwoch beim Prozessauftakt im Landgericht.

Leipzig. Er behauptet, dass er selbst Panik hatte, umgebracht zu werden: Ein gebürtiger Jordanier muss sich nach einer blutigen Messerattacke in einem Lokal in Leipzig-Gohlis seit Mittwoch vor dem Landgericht verantworten. Am 8. Oktober 2020 soll Mohammed A. (24) im „Sachseneck“ in der Georg-Schumann-Straße den damals 51-jährigen Ismail A. mit mindestens zwei Messerstichen erheblich verletzt haben. Hatte die Polizei unmittelbar nach der Tat noch wegen des Verdachts auf ein versuchtes Tötungsdelikt ermittelt, geht es in der Anklage der Staatsanwaltschaft nunmehr um gefährliche Körperverletzung.

Es war an jenem Herbstabend kurz nach 19 Uhr, als der Angeklagte mit einem Bekannten in der Gaststätte auftauchte, um nach Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft Ismail A. aufzusuchen. Im Streit mit dem Kontrahenten habe Mohammed A. mindestens zweimal mit einem mitgebrachten Messer zugestochen, schilderte Oberstaatsanwalt Ulrich Jakob zum Prozessauftakt.

Schwere Verletzungen und Notoperation in Uniklinik

Ismail A. erlitt eine bis zu drei Zentimeter lange Hautdurchtrennung im Bereich der linken Flanke, massive Verletzungen der Brust- und Bauchhöhle sowie von Milz und Zwerchfell. Außerdem wurde durch den Messerangriff eine Rippe durchtrennt und eine Verletzung von Muskulatur und Beinvene am linken Oberschenkel verursacht. Der Schwerverletzte kam zur Notoperation in die Leipziger Universitätsklinik und wurde dort bis zum 19. Oktober stationär behandelt.

Doch was war der Auslöser dieser folgenschweren Auseinandersetzung? Über seinen Verteidiger Christian Avenarius ließ Mohammed A. erklären, dass er in jener Situation keine Alternative gesehen habe. Eigentlich habe er in dem Lokal nur etwas warten wollen, weil er später noch verabredet gewesen sei. Dass Ismail A. dort war, habe er nicht gewusst. Bis zu diesem Tag habe er auch keinen Streit mit ihm gehabt. Zu Ohren sei ihm allerdings gekommen, dass Ismail A. einen Bekannten abgezogen haben soll. Im „Sachseneck“ will er ihn darauf angesprochen haben.

Angeklagter bereits Körperverletzung verurteilt

Kurz darauf habe er einen Schlag gegen den Kopf bekommen, so Mohammed A. Gesehen habe er, dass Ismail A. einen Baseballschläger in seiner rechten Hand hielt. „Ich war von dem Angriff völlig geschockt“, so der Angeklagte in seiner Erklärung, „er beleidigte mich und drohte, mich zu töten.“ Noch zweimal habe Ismail A. mit dem Baseballschläger ausgeholt, berichtete Mohammed A., da habe er sein Messer gezogen, um weitere Schläge zu verhindern. Der Angeklagte räumte ein, ein zweites Mal zugestochen zu haben – angeblich aus Angst, dass der Kontrahent ebenfalls ein Messer zieht, nachdem dieser den Baseballschläger fallengelassen habe.

„Es tut mir leid“, so der Angeklagte vor Gericht. Er habe nicht gedacht, dass Ismail A. so schwer verletzt wurde. Ohne vorherigen Drogenkonsum, meinte er, „hätte ich vielleicht anders reagiert“. Allerdings: Mohammed A. ist nach Gerichtsangaben aufgrund eines ähnlichen Falls im August 2021 bereits wegen gefährlicher Körperverletzung zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Die Staatsanwaltschaft brachte daher zum Prozessauftakt eine mögliche Sicherungsverwahrung ins Gespräch. In dem Falle bliebe ein Täter weiterhin hinter Schloss und Riegel, nachdem er seine Freiheitsstrafe verbüßt hat, um die Allgemeinheit vor ihm zu schützen. Die 17. Strafkammer unter Vorsitz von Richter Robby Bauer sieht dafür jedoch derzeit keine Voraussetzungen.

Für den Prozess sind noch fünf Verhandlungstage bis Anfang Mai geplant.