﻿Prozess um Drogenshop „Candy Love“: Welche Strafe dem Kinderzimmer-Dealer droht

Wie lange muss der als Kinderzimmer-Dealer bekannte Maximilian Schmidt in Haft? Während des Prozesses um den Drogenshop „Candy Love“ lotete das Gericht die Auffassungen von Staatsanwaltschaft und Verteidigung aus.

Leipzig. Wie lange muss der als Kinderzimmer-Dealer bekannte Leipziger Maximilian Schmidt (28) hinter Gitter? Bis Ende Juni ist der Prozess gegen ihn und vier Mitangeklagte am Landgericht in der Messestadt geplant. Doch bei einem nichtöffentlichen Rechtsgespräch am Donnerstag nannte die Staatsanwaltschaft schon mal einen Richtwert: Knapp sechs Jahre soll Schmidt nach derzeitiger Auffassung der Anklagebehörde für seine Mitwirkung beim Online-Drogenshop „Candy Love“ in Haft. Verteidiger Curt-Matthias Engel will hingegen maximal viereinhalb Jahre.