﻿Leipziger Drogenshop „Candy Love“: Kürzere Haftzeit für Maximilian Schmidt?

Maximilian Schmidt und seine Komplizen agierten laut Strafkammer wohl nicht als Bande: Im Prozess um den Drogenshop „Candy Love“ aus Leipzig ist mit geringeren Freiheitsstrafen auch für den als „Kinderzimmerdealer“ bekannt gewordenen Maximilian Schmidt zu rechnen.

Leipzig. Er muss wohl nicht so lange hinter Gitter, wie zunächst angenommen: Für den als Kinderzimmer-Dealer bekannten Leipziger Maximilian Schmidt (28) könnte am Ende des Prozesses um den Online-Drogenshop „Candy Love“ eine Freiheitsstrafe von weniger als fünf Jahren herauskommen. Dies wurde beim Verhandlungstermin am Mittwoch deutlich. Ein Grund dafür: Die zuständige 8. Strafkammer des Landgerichts geht derzeit nicht mehr von einem bandenmäßigen Handel mit Betäubungsmitteln aus, wie es die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage angenommen hat. Bei einer Bandenstruktur droht eine Mindeststrafe von fünf Jahren.