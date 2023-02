﻿Prozess um Drogenshop „Candy Love“: Leipziger Netflix-Star packt aus

Im Prozess um den Drogenshop „Candy Love“ hat der als Kinderzimmer-Dealer bekannte Maximilian Schmidt (28) erstmals zu den Anklagevorwürfen geäußert. Seine Rolle in der Bande stellte er allerdings ganz anders dar als die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage.

Leipzig. Er hat nur programmiert und wurde auch noch gemobbt: Nach allem, was der Netflix-Star Maximilian Schmidt (28) am Montag Prozess um den Online-Drogenshop „Candy Love“ erklärte, war er keinesfalls Kopf und Boss jener Bande von Rauschgifthändlern, für den ihn die Staatsanwaltschaft hält, sondern allenfalls eine Art Systemadministrator mit eigener Fernsehserie. „Ich war bei dieser Sache auf keinen Fall der Chef der Organisation“, versicherte Schmidt vor Gericht.

Dem als Kinderzimmer-Dealer bekannten Leipziger und seinen mutmaßlichen Komplizen Friedemann G. (36) und Andre R. (43) wird bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln in sechs Fällen zur Last gelegt. Spätestens im November 2018 sollen sie sich zusammengeschlossen haben, um über die Internetplattform www.candylove.to von Leipzig aus einen Online-Handel mit Betäubungsmitteln zu betreiben. Mehr als 470 Postsendungen mit illegalen Substanzen wie Amphetamin, Kokain, Haschisch und Metamphetamin wurden laut Anklage verschickt. Den Gesamterlös der Bande beziffert die Staatsanwaltschaft auf rund 95.000 Euro. Bisher hatten lediglich die in der Hierarchie untergeordneten Mitangeklagten Jens M. (40) und Julius M. (24), die wegen Beihilfe vor Gericht stehen, Geständnisse abgelegt.

Prozess um Drogenshop „Candy Love“: Tote Maus im Briefkasten als Bedrohung

Einschulung mit fünf Jahren, in der Grundschule massiv unterfordert, der Computer als bester Freund: Schmidt berichtete in seiner rund vierstündigen Erklärung von der Kindheit eines Einzelgängers, der sich schon als Hortkind intellektuell überlegen fühlte. Jeden Tag zockte er Spiele, später sogar semi-professionell den Online-Taktik-Shooter „Counter Strike“. Weil er mit dem Lateinunterricht nicht klar kam, wechselte er vom Gymnasium auf die Mittelschule. Nach der 10. Klasse arbeitete er als Kellner, kündigte den Job 2013. Wenige Monate später ging sein legendärer Shop „Shiny Flakes“ online, mit dem er Millionen gescheffelt haben soll.

Der Fall veränderte sein Leben in vielfacher Hinsicht. Durch die Netflix-Dokumentation „Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord“ wurde er sehr bekannt. Die fiktionale Serie „How to Sell Drugs Online (Fast)“ des Streamingportals basiert auf dem Fall „Shiny Flakes“. „Ich habe Angst, dass ich Ziel von Kriminellen und Verrückten werde, die aufgrund von Medienberichten glauben, dass ich mehrere hundert Millionen Euro habe“, sagte er. Eine tote Maus im Briefkasten empfand er als Bedrohung. Als er 2015 zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt wurde, ordnete das Gericht auch die Einziehung von Wertersatz über drei Millionen Euro an. „Dieses Geld werde ich wahrscheinlich nie bezahlen können“, so Schmidt.

Maximilian Schmidt: „Ich wollte nur mit Programmierung zu tun haben“

Doch schon im Knast hätten alle in ihm den „jungen, reichen Kerl“ gesehen. Auch seine Expertise als Schöpfer von „Shiny Flakes“ war offenbar gefragt. Friedemann G., den er im offenen Vollzug kennengelernt habe, soll großes Interesse daran gezeigt haben. Dessen Vorschlag, gemeinsam einen Drogenshop zu betreiben, habe er jedoch abgelehnt, da die Entdeckungsgefahr bei mehreren Beteiligten größer sei.

G. habe jedoch nicht lockergelassen und vorgeschlagen, dass er nur den Shop programmieren und dann abwarten solle. „Er wollte sich um alles kümmern, ich sollte nur für die Anlaufphase helfen“, erklärte Schmidt. Sein ehemaliger Mithäftling sei ein Freund für ihn gewesen, habe ihn aber auch schon mal als „Kleinkind“ und „Köter“ bezeichnet. Für ihn sei klar gewesen, dass er keine Kontakte zu Dritten haben würde, sagte Schmidt. Er habe sich nicht um Portionierung und Versand kümmern wollen. „Ich habe mit nichts anderem außer Programmierung zu tun haben wollen“, versicherte Schmidt. Der Shop sei nicht schwer zu programmieren gewesen, entsprechende Baukastensysteme fänden sich im Internet. Zur lokalen Abarbeitung der Kundenbestellungen habe er zudem eine Software mit unmissverständlichen Arbeitsanweisungen entworfen.

Nach „Shiny Flakes“ und „Candy Love“: Neues Leben mit Verlobter geplant

Zudem sollten die Arbeitsräume in den Wohnungen gefilmt werden, damit die Arbeiter, die dort Rauschgift portionierten und für den Versand vorbereiteten, nichts mitgehen lassen. Gleichermaßen dokumentiert worden sei auch der Einwurf der Postsendungen an die Kunden. So, wie Schmidt es sagte, hatte er keinen Überblick über das komplette Geschäft. Wo die heiße Ware gelagert war, sei ihm ebenso unbekannt gewesen, wie der Umfang und Wert des gesamten Bestandes. Klar war seiner Ansicht nach nur, dass in den sogenannten Bunkerwohnungen im „Basecamp“ in der Prager Straße sowie später in der Langen Reihe in Stötteritz, in der Leutzscher Franz-Flemming-Straße, in der Lindenauer Engertstraße sowie in der Arndtstraße in der Südvorstadt lediglich kleinere Vorräte waren und es irgendwo ein zentrales Lager gegeben haben muss.

Ende April 2019 sei der Verkauf bei „Candy Love“ gestartet, schilderte der Hauptangeklagte. Im Januar 2020 soll das Projekt beendet worden sein. „Ich wollte nicht mehr und entschloss mich, den Shop abzuschalten und die Daten vom Server zu löschen“, so Schmidt. Später habe er dann noch an vier verschiedenen Tagen mehr als 164.000 Euro abgehoben, die aus dem Shop stammten. Was mit dem Geld geschah, vermochte er nicht im Detail zu sagen.

Mit seiner Verlobten, die von seinen Geschäften nicht gewusst haben soll, habe er ein neues Leben aufbauen wollen. Als Friedemann G. später „Candy Love“ wieder habe aufleben lassen wollen, „hatte ich daran kein Interesse“. Seit knapp einem Jahr sei er bei einer Leipziger Lebensmittel-Firma angestellt. Regelmäßig besuche er eine Psychologin, um seine kriminelle Vergangenheit aufzuarbeiten. „Ich habe die Hoffnung auf ein faires Verfahren“, beendete Schmidt seinen gut vorbereiteten Vortrag, „mir tut das alles sehr leid.“