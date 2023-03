﻿Prozess um Drogenshop „Candy Love“: Welche Strafe dem Kinderzimmer-Dealer droht

Leipzig. Wie lange muss der als Kinderzimmer-Dealer bekannte Leipziger Maximilian Schmidt (28) hinter Gitter? Bis Ende Juni ist der Prozess gegen ihn und vier Mitangeklagte am Landgericht in der Messestadt geplant. Doch bei einem nichtöffentlichen Rechtsgespräch am Donnerstag nannte die Staatsanwaltschaft schon mal einen Richtwert: Knapp sechs Jahre soll Schmidt nach derzeitiger Auffassung der Anklagebehörde für seine Mitwirkung beim Online-Drogenshop „Candy Love“ in Haft. Verteidiger Curt-Matthias Engel will hingegen maximal viereinhalb Jahre.

Der aus der Netflix-Dokumentation „Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord“ bekannte Leipziger war nach dem Auffliegen seines ersten Rauschgift-Portals „Shiny Flakes“ Anfang November 2015 zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Im Juli 2019 wurde die restliche Haftzeit zur Bewährung ausgesetzt. Schon da soll er am neuen Projekt „Candy Love“ gearbeitet haben.

Höhere Strafen bei Bandenstruktur

Spätestens im November 2018 habe er sich mit seinen mutmaßlichen Komplizen Friedemann G. (36) und Andre R. (43) zusammengeschlossen, um über die Internetplattform www.candylove.to Betäubungsmittel zu verkaufen, so die Staatsanwaltschaft. Die Rede ist von mehr als 470 Postsendungen mit illegalen Substanzen, unter anderem 16,5 Kilogramm Amphetamin, 2,5 Kilogramm Haschisch, zwei Kilogramm der Partydroge MDMA, 500 Gramm Metamphetamin und 350 Gramm Kokain. Zwischen April 2019 und Januar 2021 sollen die illegalen Pakete verschickt worden sein. Die Anklage geht von rund 95.000 Euro Gesamterlös für die Bande aus. Schmidt berichtete im Prozess, mehr als 164.000 Euro an Shop-Geldern abgehoben zu haben. Das Geld sei bei Friedemann G. und ihm verblieben.

Bei seinem Teilgeständnis Anfang dieser Woche räumte der Netflix-Star ein, den Online-Shop programmiert zu haben, aber nicht Chef der Organisation gewesen zu sein, wie das die Staatsanwaltschaft annimmt. Für die Behörde ist es auch nach wie vor unstrittig, dass den Angeklagten ein bandenmäßiger Handel mit Betäubungsmitteln vorzuwerfen ist. Liegt eine solche Bandenstruktur tatsächlich vor, droht von vornherein ein merklich empfindlicheres Strafmaß.

Weiterer Hauptangeklagter will aussagen

Es ist einer der größten Knackpunkte im Verfahren. Denn die Verteidiger sind in diesem Punkt entschieden anderer Ansicht. Und auch für die 8. Strafkammer fehlen gegenwärtig die Voraussetzungen, um die Angeklagten als Mitglieder einer Bande anzusehen, signalisierte der Vorsitzende Richter Rüdiger Harr. Als endgültige Wertung sei das nicht zu verstehen, hieß es, da mit Friedemann G. einer der Hauptangeklagten bisher noch nicht ausgesagt hat. Dessen Erklärung zu den Anklagevorwürfen ist für den nächsten Verhandlungstag vorgesehen.

Der Bornaer Autohändler verbüßt derzeit noch eine Haftstrafe wegen eines anderen Drogenhandels bis August 2027. Für Fälle wie diesen hatte der Bundesgerichtshof bereits entschieden, dass im Falle einer erneuten Verurteilung das gesamte Gewicht der Strafe zu berücksichtigen sei. Demnach könnte Friedemann G. im Falle einer Verurteilung eine moderate Aufstockung der derzeitigen Haftstrafe drohen.