﻿Prozess um Leipziger Drogenshop „Candy Love“: „Es reizte mich, reich zu werden“

Leipzig. Sein neuer Bekannter im Knast trug ausschließlich Markenkleidung, aß teure Bio-Lebensmittel, wünschte sich ein hochpreisiges Auto und ließ sich mit dem Taxi an der Haftanstalt abholen: Friedemann G. (36) erinnert sich noch sehr gut daran, als er im Herbst 2018 den als Kinderzimmer-Dealer bekannten Leipziger Maximilian Schmidt (28) im offenen Vollzug kennenlernte. „Sein Name war in aller Munde.“ Jetzt sitzen beide fast nebeneinander auf der Anklagebank im Landgericht. Mit drei Komplizen sollen sie zwischen April 2019 und Januar 2021 über die Internetplattform „Candy Love“ in mehr als 470 Postsendungen illegale Drogen verkauft haben, unter anderem 16,5 Kilogramm Amphetamin, 2,5 Kilogramm Haschisch und zwei Kilogramm der Partydroge MDMA

Doch wer hatte bei dem kriminellen Start-up das Sagen, wer war der Boss? Die Staatsanwaltschaft hält Schmidt für den Kopf jener Bande. Schließlich hatte der aus der Netflix-Dokumentation „Shiny Flakes: The Teenage Drug Lord“ bekannte Leipziger mit seinem ersten Rauschgift-Portal „Shiny Flakes“ selbst in Ermittlerkreisen für Erstaunen gesorgt. Mithin soll er nach Auffassung der Behörde über Know-how und ausreichend Geld für ein neues Projekt verfügt haben. Doch Schmidt beteuerte in seiner mehrstündigen Aussage vor Gericht: „Ich war bei dieser Sache auf keinen Fall der Chef der Organisation.“

Marklenkleidung und Bio-Lebensmittel: Maximilian Schmidt fiel im offenen Vollzug durch seinen Lebensstil auf. © Quelle: Andre Kempner

Glaubt man Friedemann G., dann war Schmidt tatsächlich nur der Nerd, der den Shop programmierte. „Es reizte mich, mit einem solchen Shop innerhalb kurzer Zeit reich zu werden“, so G. in der von seiner Verteidigerin Ines Kilian vorgetragenen Erklärung. „Max“ habe er dafür gebraucht. „Ich empfand es so, dass es unser gemeinsames Projekt ist“, schilderte der Bornaer Autohändler, der derzeit wegen eine anderen Drogendelikts eine Haftstrafe bis August 2027 verbüßt. „Aber Max wollte lediglich der Mann hinter dem Computer sein, um den Rest kümmerte ich mich. Er war krankhaft darauf bedacht, nur mit mir Kontakt zu haben.“

Die verschiedenen Drogen habe er sich überwiegend auf Kommission besorgt, gestand Friedemann G., und an einem sicheren Ort gebunkert, der nur ihm zugänglich war. Wer seine Lieferanten waren, gab der Angeklagte nicht preis. Von diesem Lager aus habe er die jeweiligen Arbeitswohnungen im „Basecamp“ in der Prager Straße sowie später in der Langen Reihe, in der Franz-Flemming-Straße, in der Engertstraße sowie in der Arndtstraße bestückt.

Angestellte sollten so wenig wie möglich wissen

Anfangs arbeiteten hier Jens M. (40) und Julius M. (24) die Kundenbestellungen ab, so hatten beide im Prozess eingeräumt, übernahmen für 1500 Euro monatlich Portionierung und Versand. „Sie sollten so wenig wie möglich wissen“, erklärte Friedemann G., seien Versandarbeiter ohne Einfluss gewesen. Doch schon bald hätten sie nicht mehr gewollt und wegen schlechter Bezahlung hingeschmissen. Auf einmal „war ich selbst Arbeiter“, so G., zeitweise habe er seine eigene Wohnung in der Südvorstadt als Drogenumschlagplatz genutzt – und hatte deshalb Stress mit seiner Freundin.

Hier soll der Mitangeklagte Andre R. ins Spiel gekommen sein: Der beschuldigte Leipziger Strafverteidiger war Anwalt von Friedemann G. und soll diesen in seiner Firma angestellt haben. Zum Prozessauftakt hatte die Verteidigung von R. erklärt, einen Freispruch erzielen zu wollen, Andre R. habe mit der Sache nichts zu tun. Nun kam heraus: Als Friedemann G. eine zweite Wohnung brauchte, habe er eine vermittelt. „Er wusste aber von nichts und hatte mit der Nutzung nichts zu tun“, bekräftigte G. Als dann plötzlich der Vermieter in der Wohnung gewesen sei und Fotos gemacht habe, habe R. ihn aufgebracht angerufen, berichtete Friedemann G. „Noch am selben Abend wurde die Wohnung geräumt.“

Angeklagter Anwalt wusste von Kinderzimmer-Dealer

Andre R. soll auch gewusst haben, dass sein Mandant mit dem bekannten Kinderzimmer-Dealer in Kontakt steht. In der Annahme, dass Schmidt über finanzielle Mittel verfüge, habe man über gemeinsame Immobiliengeschäfte nachgedacht, so Friedemann G. Auch der Verkauf des gewünschten Luxusautos für Schmidt sollte demnach über die Firma von Andre R. abgewickelt werden. Bemerkenswert ist das auch insofern, als dass der Netflix-Star weder über eine Fahrerlaubnis verfügt noch nach eigenen Angaben über Geld.

Wegen seines Shops „Shiny Flakes“ war er Anfang November 2015 zu einer Jugendstrafe von sieben Jahren verurteilt worden. Das Gericht ordnete damals auch die Einziehung von Wertersatz über drei Millionen Euro an. „Dieses Geld werde ich wahrscheinlich nie bezahlen können“, sagte Schmidt vor Gericht. Wer wie viel Gewinn aus dem Shop „Candy Love“ erhielt, daran will sich Friedemann G. nicht erinnern können. Schmidt berichtete, nach dem Abschalten des Shops mehr als 164.000 Euro abgehoben zu haben. Ob noch mehr Erkenntnisse zu „Candy Love“ ans Licht kommen, sollen nun bei ihm beschlagnahmte Datenträger zeigen. Um deren komplexe Verschlüsselung zu knacken, will die Strafkammer externe IT-Forensiker anheuern.