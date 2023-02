﻿Prozess um getöteten Geschäftsmann: Zweifel am Kronzeugen

Wer hat 2014 einen Geschäftsmann getötet und in der Dessauer Straße in Leipzig verscharrt? Schon einmal hat das Landgericht Leipzig den Fall aufklären wollen, bis der Prozess 2020 nach 75 Verhandlungstagen platzte. Am Mittwoch begann das Verfahren von vorn.

Leipzig. Ein filmreifes Mordkomplott, eine verscharrte Leiche und ein Prozess, der nach zwei Jahren und 75 Verhandlungstagen platzte: Das Verfahren gegen Hüseyin D. (54) und seinen mutmaßlichen Komplizen ist für Leipzigs Justiz ein Kraftakt ohnegleichen. Am Mittwoch begann der Prozess gegen den Deutschen türkischer Herkunft von vorn. Und das unter ungewöhnlich scharfen Sicherheitsvorkehrungen, da der Mitangeklagte Hasan M. (49) im Zeugenschutzprogramm des Landeskriminalamtes (LKA) ist.

Der Prozess fand unter strengen Sicherheitsvorkehrungen statt. © Quelle: André Kempner

Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft soll Hüseyin D. einen Auftragsmord initiiert haben. Aus Wut über Beleidigungen und Geldforderungen habe er seine beiden Komplizen Ismail Ö. (27) und Hasan M. (49) am 22. September 2014 veranlasst, in seinen Geschäftsräumen in der Bitterfelder Straße den türkischen Geschäftspartner Mehmet I. (42) zu fesseln und mit Klebeband zu umwickeln. Auf Geheiß von Hüseyin D. soll Ismail Ö. das auf einer Couch liegende Opfer schließlich getötet haben.

Mit einer Hand habe Ismail Ö. Mund und Nase von Mehmet I. zugehalten, mit der anderen ihn am Hals gewürgt, bis der Tod eintrat. Der Auftraggeber stand laut Anklage mit einer Waffe mit Schalldämpfer daneben. „Hüseyin D. spielte sich auf zum Herren über Leben und Tod“, so Staatsanwältin Vanessa Fink. Er sei von „absolutem Vernichtungswillen“ erfüllt gewesen. Ihm wirft die Staatsanwaltschaft Mord vor, Hasan M. ist wegen gemeinschaftlichen Totschlags angeklagt.

Staatsanwältin Vanessa Fink warf dem Hauptangeklagten vor, sich zum Herren über Leben und Tod aufgespielt zu haben. © Quelle: André Kempner

Lange Zeit war unklar, wohin Mehmet I. verschwand. Erst im November 2017 grub die Polizei den in mehr als zwei Metern Tiefe verscharrten Leichnam auf einem Gewerbeareal an der Dessauer Straße aus. Den entscheidenden Hinweis hatte der Bosnier Hasan M. gegeben, der nun als vom LKA beschützter Kronzeuge im Prozess auftritt.

Als der Prozess im Mai 2018 schon einmal begonnen hatte, fehlte der Angeklagte Ismail Ö. wegen einer akuten psychotischen Erkrankung. Er wurde später mit internationalem Haftbefehl gesucht. Dessen Verfahren wurde abgetrennt, im August 2020 platzte dann auch der Prozess gegen Hüseyin D. und Hasan M., weil der damalige Vorsitzende Richter aus rechtlichen Gründen in den Ruhestand gehen musste – obwohl er sich ausdrücklich bereit erklärt hatte, das Verfahren auch über den Eintritt des Ruhestandes hinaus weiter zu Ende zu führen. Die beiden Angeklagten, die seit Oktober 2017 in Untersuchungshaft waren, kamen auf freien Fuß.

Polizeieinsatz auf einem Gewerbegrundstück in der Dessauer Straße: Hier wurde die Leiche des Mordopfers entdeckt. © Quelle: Andre Kempner

Unproblematisch dürfte auch der neue Anlauf nicht werden. 32 Verhandlungstage hat die 3. Strafkammer bis 21. Dezember eingeplant. Schon zum Auftakt wurde klar: Vor allem die Rolle des Kronzeugen Hasan M. wird ein großes Thema sein. „Mein Mandant hat sich im Ermittlungsverfahren und in der ersten Hauptverhandlung umfassend eingelassen“, erklärte sein Verteidiger Stefan Lorenz. „Er wird sich weiterhin als sogenannter Aufklärungshelfer zur Verfügung stellen.“

Seine Glaubwürdigkeit ist jedoch durchaus umstritten. Das Verfahren gleiche einem Krimi, dessen Drehbuch von Hasan M. ständig neu fortgeschrieben werde, monierte Rechtsanwältin Ines Kilian, die Hüseyin D. vertritt. Die Anklage basiere im Wesentlichen auf den Aussagen des Kronzeugen, alternative Hypothesen für die Tat hätten im Ermittlungsverfahren keine Rolle gespielt. Auf den Angaben von Hasan M. lasse sich keine Verurteilung stützen. Sie erinnerte daran, dass Hüseyin D. selbst beinahe Opfer eines Auftragsmordes geworden wäre. 2014 habe ein Leipziger Geschäftspartner einen Syrer angeworben, um Hüseyin D. zu liquidieren. Doch der offenbarte sich seinem Opfer. Weil der Auftraggeber aber ein Beweisfoto verlangt hatte, täuschte Hüseyin D. mit Schminke, Ketchup und rotem Saft seinen eigenen blutigen Tod vor. Der Initiator des Mordauftrags wurde zu drei Jahren verurteilt. Schon in diesem Verfahren sei Hasan M. mit widersprüchlichen Aussagen aufgefallen.

Angebliches Video von der Tat bleibt verschwunden

Auch im Fall des getöteten Mehmet I. war der Bosnier für manche Überraschung gut. Im ersten Prozess behauptete er, den Mord mit seinem Handy aus der Jackentasche heimlich gefilmt zu haben. „Das war meine Lebensversicherung“, sagte er damals vor Gericht. „Ich habe Angst um mein Leben.“ Das Mobiltelefon mit dem Video will er einem Freund gegeben haben, der als früherer bosnischer Armeeangehöriger in Afghanistan arbeite. Der damalige Richter sprach 2019 von einer „Bombe, die hier geplatzt ist“. Für die Verteidigung des Hauptangeklagten wäre die Aufnahme das entlastende Beweismittel, so Anwältin Kilian. „Aber es gibt kein solches Video“ stellte der Vorsitzende Richter Bernd Gicklhorn am Mittwoch klar. Man habe alles versucht, es zu bekommen.

Die Angeklagten selbst schwiegen zum Prozessauftakt, bestritten aber über ihre Verteidiger die Anklagevorwürfe. Hüseyin D. sei unschuldig, sagte Kilian. „Es gibt noch immer mehrere Personen, die ein Interesse daran haben, seine Lebensgrundlage zu zerstören.“ Hasan M. berief sich auf eine Art Notstand. Sein Mandant sei damals selbst einer das Leben gefährdeten Situation ausgesetzt gewesen, so Anwalt Lorenz, nur deshalb habe er mitgemacht. Er erwarte eine erhebliche Strafmilderung und keine erneute Inhaftierung.