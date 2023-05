﻿Prozess um Mordversuch in Leipzig-Leutzsch: „Es kann wieder passieren“

Leipzig. Wird der mutmaßliche Schuldige eines blutigen Gewaltexzesses in Leipzig-Leutzsch ein Fall für die Psychiatrie? Im Prozess um den versuchten Mord in einer Wohnung in der Georg-Schwarz-Straße hat das Landgericht am Dienstag erklärt, dass bei einer Verurteilung des zeitweise obdachlosen Tätowierers und Porno-Darstellers Christian F. (30) auch die Unterbringung in einer geschlossenen Fachklinik in Betracht komme. „Für mich ist er selbst ein Opfer“, sagte ein Bekannter des Angeklagten im Zeugenstand. „Es hilft ihm nicht, wenn er wieder ins Gefängnis kommt.“

Dabei sind die Vorwürfe gegen Christian F. erheblich. Neben versuchtem Mord legt ihm die Staatsanwaltschaft unter anderem gefährliche Körperverletzung, versuchte Vergewaltigung und Bedrohung zur Last. Demnach soll er am 1. September 2022 aus einem nichtigen Grund beinahe seinen Bekannten Matthias T. (64) in dessen Wohnung in der Georg-Schwarz-Straße umgebracht haben. Nach Schlägen mit Bierflaschen soll er dem Mann mit Messern erhebliche Stich- und Schnittverletzungen zugefügt haben. Später habe er auf offener Straße versucht, seine damalige Freundin Cornelia B. (32) zu vergewaltigen, so die Anklage. Christian F. hatte die Tatvorwürfe weitgehend bestritten und Cornelia B. des Mordversuchs bezichtigt. Sie wies das zurück.

„Er ist kein wildes Tier, kein krankhafter Gewalttäter“

„Er ist kein losgelassenes wildes Tier, kein krankhafter Gewalttäter“, nahm ihm bei der Prozessfortsetzung am Dienstag Zeuge Thomas H. (41) in Schutz. „Er war verzweifelt, hat nicht gewusst, was er tut. Er würde niemals einem anderen Menschen etwas tun.“ Dabei habe auch er mehrfach Prügel vom Angeklagten bezogen, sodass die Polizei eingreifen musste. „Er hat gesoffen, dann hat er die Wohnung zerlegt und mich angegriffen, weil ich ihm keinen Alkohol mehr gekauft habe“, so Thomas H. „Es war häufig so, dass er bei Typen wohnen kann und im Gegenzug Sex gibt. Wenn die dann mehr wollen, dann wehrt er sich. Es kann wieder passieren.“ Auch Thomas H. soll den Angeklagten bei einem Escortservice gebucht haben.

Für sein flammendes Plädoyer hatte sich der gelernte Betriebswirt ein zweites Mal als Zeuge angeboten, nachdem er bereits zu einem früheren Verhandlungstermin ausgesagt hatte. Ausführlich legte er nun dar, warum der vorbestrafte Angeklagte aus seiner Sicht immer wieder gewalttätig wird. „Er weiß sich nicht anders zu helfen“, sagte Thomas H. Selbst in der Leipziger Justizvollzugsanstalt kam es einem Beamten zufolge zu einem Zwischenfall. So habe Christian F. eine Krankenschwester angegriffen und verletzt, weil Essen und Medikamente aus seiner Sicht unpünktlich gekommen seien.

Klinik stellte keine Erkrankungen beim Angeklagten fest

Vor dem Mordversuch soll der gelernte Fachlagerist die Obdachlose Cornelia B. einmal bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben und Tage später mit Flaschenwürfen an den Leutzsch-Arkaden auffällig geworden sein. Auch diese Taten sind Teil der Anklage. Für die 1. Strafkammer kommen daher neben der Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie auch noch andere Optionen in Betracht – sofern sie den Angeklagten verurteilt. So steht eine Unterbringung in einer Entziehungsanstalt aufgrund einer Alkoholsucht ebenso im Raum wie Sicherungsverwahrung. In dem Falle bliebe Christian F. auch dann hinter Schloss und Riegel, wenn er seine Freiheitsstrafe verbüßt hat, um die Allgemeinheit vor ihm zu schützen.

Der Angeklagte selbst geht offenbar nicht davon aus, ein Fall für die Psychiatrie zu sein. Wie er am Dienstag vor Gericht erklärte, sei er 2020 freiwillig für drei Monate in einer Klinik gewesen. Dort habe man keine Erkrankungen festgestellt.