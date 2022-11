﻿Unfall mit drei Toten: Epileptischer Anfall bei angeklagtem Raser unwahrscheinlich

Was war der Grund für den Unfall mit drei Toten im vergangenen Jahr in der Prager Straße? Im Prozess gegen den mutmaßlichen Raser schlossen Ärzte jetzt zumindest gesundheitsbedingte Ausfallerscheinungen beim Angeklagten nahezu aus.

Leipzig. Der verheerende Verkehrsunfall mit drei Toten in der Prager Straße wurde offenbar nicht durch ein gesundheitliches Problem des angeklagten Autofahrers ausgelöst. Marko H. (51), dem die Staatsanwaltschaft vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung in drei Fällen sowie fahrlässige Körperverletzung zur Last legt, leidet zwar sei Jahren an Epilepsie. Gleichwohl schlossen Mediziner am Dienstag vor Gericht einen epileptischen Anfall zum Zeitpunkt des Unfalls nahezu aus.