﻿Mordkomplott in Leipzig-Eutritzsch: „Er hatte Angst um seine Familie“

Wie glaubwürdig ist der Hauptbelastungszeuge in dem Prozess um ein Mordkomplott in Leipzig-Eutritzsch? Nur scheibchenweise sei der Bosnier mit Informationen rausgerückt, so eine Ermittlerin am Donnerstag vor Gericht. Mehrfach habe er seine Aussagen geändert.

Leipzig. Als die Kripo im Dezember 2016 zum Mord an dem türkischen Geschäftsmann Mehmet I. (42) in Leipzig-Eutritzsch ermittelte, war Hasan M. (49) noch kein guter Zeuge. „Das ist lächerlich, das stimmt nicht“, soll er geantwortet haben, als Beamte ihn dazu befragten, ob sein langjähriger Bekannter Hüseyin D. (54) damit etwas zu tun haben könnte. Jetzt sitzen sie beide auf der Anklagebank im Landgericht: Hüseyin D. wegen Mordes, Hasan M. als ein vom Landeskriminalamt (LKA) beschützter Kronzeuge wegen gemeinschaftlichen Totschlags.

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Deutschtürke Hüseyin D. am 21. September 2014 seine mutmaßlichen Komplizen Ismail Ö. (27) und Hasan M. veranlasst hat, in seinen Geschäftsräumen in der Bitterfelder Straße Mehmet I. zu fesseln und mit Klebeband zu umwickeln. Dann habe Ismail Ö. das auf einer Couch liegende Opfer erwürgt – auf Geheiß von Hüseyin D., der wütend über Beleidigungen und Geldforderungen von Mehmet I. gewesen sei. Die Erkenntnisse stammen im Wesentlichen aus Angaben des Hauptbelastungszeugen. Und es war ein zäher Weg dahin.

Polizeieinsatz am Fundort des Leichnams in der Dessauer Straße. © Quelle: Andre Kempner

Noch bei seiner ersten Beschuldigtenvernehmung hatte er ausgesagt, er könne sich nicht vorstellen, dass Hüseyin D. so etwas mache. Völlig unerwartet sei er dann am 16. Oktober 2017 auf der Dienststelle aufgetaucht, erinnerte sich eine Beamtin am Donnerstag vor Gericht. „Er teilte mir mit, dass er nicht so weitermachen könne“, so die Kriminalistin. „Er wolle eine Aussage zur Tötung von Mehmet I. machen und endlich die Wahrheit sagen.“

Sodann berichtete er, dass Mehmet I. wieder einmal aggressiv vor dem Firmenareal aufgetaucht sei. Sein Streit mit Hüseyin D. habe sich darum gedreht, dass er aus einer früheren Geschäftsführertätigkeit zugesagtes Geld gefordert habe – dem Vernehmen nach 8000 Euro. In der Küche der Firma sei er gefesselt und schließlich erwürgt worden. Den entkleideten Leichnam habe man zunächst in einem Fass und zwei Tage später in einer drei Meter tiefen Grube auf dem Firmengelände verschwinden lassen. Er habe beim Fesseln des Opfers und beim Verstauen der Leiche im Fass mitgewirkt, habe Hasan M. eingestanden

Den Leipziger Ermittlern konnte er auch die exakte Stelle zeigen, wo das Mordopfer unter Beigabe von zwei Säcken Baukalk verscharrt worden war. Was er zunächst nicht verriet, waren die Namen der an dem Mord beteiligten Personen. „Er hatte Angst um sich und seine Familie, seine Lebensgefährtin und das drei Monate alte Baby“, berichtete die Kripo-Beamtin.

Zeuge änderte immer wieder seine Aussagen

Als sie ihn dann direkt nach Hüseyin D. befragte, habe der Zeuge eingeräumt: Dieser sei dabei gewesen, aber er habe Mehmet I. nicht getötet. Bei einer mehrstündigen Videovernehmung einen Tag darauf, am 17. Oktober 2017, nannte der Hauptbelastungszeuge dann auch den Namen des bisher unbekannten Mittäters Ismail Ö. Für die Polizei war Hasan M. wohl der Schlüssel, um den Mordfall Mehmet I. zu knacken. Im November 2017 grub die Polizei den Leichnam auf einem Gewerbeareal an der Dessauer Straße aus.

„Vieles, was er gesagt hat, hat sich bei den Ermittlungen bestätigt“, so die Kriminalistin. „Aber es gab in den Vernehmungen auch immer wieder Änderungen und Berichtigungen, das war durchaus schwierig.“ Einmal habe sie sich in einer solchen Situation gesagt: „Das darf doch nicht wahr sein!“ Wegen dieses Aussageverhaltens hatten die Verteidigerinnen von Hüseyin D. schon zum Prozessauftakt die Glaubwürdigkeit des Kronzeugen angezweifelt. Das Verfahren gleiche einem Krimi, dessen Drehbuch von Hasan M. ständig neu fortgeschrieben werde, monierte Rechtsanwältin Ines Kilian.

Bis kurz vor Weihnachten soll in dem Fall verhandelt werden. Der Prozess hatte schon einmal begonnen, war im August 2020 jedoch geplatzt, weil der damalige Vorsitzende Richter aus rechtlichen Gründen in den Ruhestand gehen musste.