﻿Externe Prüfer nehmen JVA ins Visier – Zustand der Häftlinge kritisiert

Notdienste

Arznei trotz Streik? So läuft in Leipzig der Protesttag der Apotheken ab

Zahlreiche Apotheken wollen am 14. Juni streiken, auch in Leipzig sind die meisten geschlossen. Wo wird es trotzdem Medikamente geben? Fällt eine Notfallgebühr an? Wie ist die Lage an Kliniken?