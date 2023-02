Pumpt der Zoo das Rosental trocken? Das war der Freitag in Leipzig

Im Rosental vertrocknen Bäume, zeitweise war auch der Teich in dem beliebten Park komplett leer. Was hat der Leipziger Zoo damit zu tun? Das Thema des Tages am Freitag, dem 3. Februar 2023.

Guten Abend, liebe Leserinnen und Leser,

eine Million Liter Wasser pro Tag - das ist etwa so viel, wie die Einwohner von Leutzsch, Lößnig oder Gohlis-Nord verbrauchen. So viel Grundwasser darf der Leipziger Zoo aus dem Rosental abpumpen, um unter anderem Grünflächen und Tiergehege zu bewässern. Dabei regnet es übers Jahr gesehen im Rosental nicht einmal annähernd in dieser Größenordnung. Die befürchtete Folge: Trockenschäden, vor allem an den Bäumen der Umgebung.

Aber stimmt das so?

Dieser Frage ist mein Kollege Jens Rometsch nachgegangen und hat dafür mit dem Umweltdezernat der Stadt und dem Bürgerverein Waldstraßenviertel gesprochen, dem die Dürreprobleme im Rosental schon länger aufgefallen sind. Als 2021 der Rosentalteich austrocknete, wurde das Problem erstmals richtig deutlich. Inzwischen ist der Teich zwar wieder gefüllt, weil der Zoo Wasser aus der Feuerland-Baustelle dorthin quasi „zurückpumpt“. Doch über die Hälfte der Bäume im angrenzenden Rosental ist durch Krankheiten geschädigt.

Durch Baustellenwasser aus dem Zoo und die Niederschläge der letzten Wochen ist der vordere Teich im Rosental mittlerweile wieder gut gefüllt. Doch in der Umgebung saugen vier Pumpen in aller Regel mehr als eine Million Liter Grundwasser pro Tag aus der Tiefe. © Quelle: André Kempner

Was sagt der Zoo dazu? Eine Sprecherin dementiert, dass es durch die Brunnen auf dem Gelände zu Trockenheitsproblemen kommt. Und betont, dass alles mit rechten Dingen zugehe. Zuletzt sei der Zoo sogar 40 Prozent unter der genehmigten Menge geblieben.

Der Bürgerverein wundert sich trotzdem: Warum werden die aktuellen Entnahmemengen nicht öffentlich dokumentiert? Und wie vertretbar ist so etwas in Zeiten des Klimawandels? „Die Heimlichtuerei verwundert“, findet unser Autor Jens Rometsch. Die Details seiner Recherche können Sie hier nachlesen.

Bild des Tages

Selfie mit „menschlichem“ Roboter: Sachsens Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) schießt in der Leipziger Kongreßhalle ein Erinnerungsfoto mit Ameca. © Quelle: Andre Kempner

Sachsen will zum „Robot Valley“ werden - so das ehrgeizige Ziel, das heute bei der Auftaktveranstaltung für die neue Wissenschaftsagenda „Spin2030″ des Freistaates ausgerufen wurde. Wie Sachsen in der Forschung weltweit Spitze werden will, erklärt unser Reporter Andreas Debski, der bei dem Kongress ganz leibhaftig dabei war.

Zitat des Tages

Dieser Konflikt kann nicht auf dem Schlachtfeld gelöst werden, sondern nur durch diplomatische Initiativen. Michael Kretschmer (CDU) Sachsens Ministerpräsident im Gespräch mit "Sächsische.de" zum russischen Krieg und Panzerlieferungen an die Ukraine.

Die in Sachsen mehrheitliche Ablehnung von Waffenlieferungen ist für Kretschmer nachvollziehbar. Er sieht „andere Betroffenheiten“ der Ostdeutschen in Bezug auf Russland.

Das wird morgen für Leipzig wichtig

Köln empfängt RB Leipzig: Der Bundesliga-Zwölfte will sich Leipzig mit „offenem Visier“ stellen, kündigt Kölns Coach Steffen Baumgart vor dem Spiel am Sonnabend (15.30 Uhr) an. Für RB-Trainer Marco Rose ist US-Neuzugang Caden Clark (19) noch keine Option im Mittelfeld. „Aber wir freuen uns, dass er kommt.“ Der Bundesliga-Zwölfte will sich Leipzig mit „offenem Visier“ stellen, kündigt Kölns Coach Steffen Baumgart vor dem Spiel am Sonnabend (15.30 Uhr) an. Für RB-Trainer Marco Rose ist US-Neuzugang Caden Clark (19) noch keine Option im Mittelfeld. „Aber wir freuen uns, dass er kommt.“ Mehr News zum Spiel im RB-Telegramm.

Rückkehr von „Salome“: In der Oper Leipzig feiert am Sonnabend ab 19 Uhr Richard Strauss‘ fiebriger Einakter Wiederaufnahme. Die Inszenierung der ersten Literaturoper schuf Aron Stiehl im letzten Bild Rosalies. Die Künstlerin war wenige Tage vor der Premiere im Juni 2017 gestorben. An der Abendkasse oder online gibt‘s noch Karten (17–79 Euro).

Schüler-Hallensportfest: Fast 1000 Kids gehen in der Arena bei der 19. Auflage des Leichtathletik-Events an den Start. Fast 1000 Kids gehen in der Arena bei der 19. Auflage des Leichtathletik-Events an den Start. Die Wettkämpfe beginnen um 8.45 Uhr und werden via Live-Stream übertragen. Der Eintritt ist frei. Auch Hürden-Europameisterin Cindy Roleder wird um 14.30 Uhr in der Halle sein, um mit dem Nachwuchs ins Gespräch zu kommen und Autogramme zu schreiben.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und einen entspannten Start ins Wochenende.

Herzlichst, Ihr Robert Nößler

Mitglied der Chefredaktion

Hören Sie auch

Die Rückfallzieher

Wächst Max Eberl just ein neuer rechter Arm? Was ist los mit Dani Olmos Weichteilen und seinem Teamgedanken? Wie fortgeschritten ist die Zerrüttung der einst lieblichen Ehe Timo Werner/Fans? Was trägt Steffen Baumgart am Sonnabend auf, was nicht? Was haben Uli Hoeneß, Franz Beckenbauer und Gerd Müller dereinst vorm Spiel verdrückt? Und wer wird eigentlich Deutscher Meister? Meigl Hoffmann und Guido Schäfer stellen in Podcast 123 einen bunten Strauß an Themen in die Vase der Erkenntnis - und telefonieren mit Enzo Demme, dem Papa von Diego Demme.