﻿„Das wird diesmal ein wahres Monster“: Pur-Frontmann Hartmut Engler im Interview

Hartmut Engler, Frontmann der Band Pur, im Interview über die Kostensteigerungen, warum die Gruppe auf ihrer neuen Tour von einer New Yorker Band begleitet wird und welche TV-Serie im Tourbus nie fehlen durfte.

Leipzig. Pur ist wieder da. Nach langer Pause geht die Band aus Bietigheim-Bissingen, die 1995 ihren Durchbruch mit „Abenteuerland“ feierte, wieder auf Tour. Am 3. Mai gastiert die Gruppe in der Arena Leipzig. Frontmann Hartmut Engler sprach vorab mit der LVZ über die Angst vor einer Schreibblockade zu Beginn von Corona, warum sie von einer New Yorker Band begleitet werden und welche TV-Serie im Tourbus nie fehlen durfte.