﻿Pyromane hält in Leipzig tagelang Hotels und Feuerwehr in Atem

Leipzig. Es war ein Abgleich der Gästelisten, der ihn schließlich überführte: Ein 24-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen hatte sich um den Jahreswechsel in verschiedenen Leipziger Hotels einquartiert. Offenbar mit der Absicht, Feuerwehreinsätze auszulösen. Der mutmaßliche Pyromane jedenfalls hielt mehrere Tage lang Hotels und Feuerwehr in Leipzig in Atem.

Seine Zündler-Tour startet er am 28. Dezember. Am jenem Morgen löst im Penta-Hotel am Großen Brockhaus ein Brandmelder aus. Die Feuerwehr kommt, untersucht den vermeintlichen Brandherd, findet aber nichts und zieht wieder ab. Nichts Ungewöhnliches, Fehlalarme gehören zum Feuerwehralltag. Doch schon kurze Zeit später erneut Alarm im Penta. Diesmal finden die Einsatzkräfte auf einem Gang brennendes Papier.

Bett in Hotelzimmer angezündet

Am Neujahrsmorgen brennt dann im Book-Hotel in der Auguste-Schmidt-Straße im Zentrum-Südost ein Abfallbehälter. Wie schon im Penta entsteht auch hier kein Schaden. Doch wenig später wendet sich das Blatt. Im nicht weit entfernten Motel One am Augustusplatz bricht in einem Gästezimmer ein Feuer aus. Vermutlich war das Bett in Brand gesteckt worden.

Wie eine Polizeisprecherin berichtet, werden wieder Hotelgäste evakuiert. Einsatzkräfte der Feuerwachen Süd und Mitte sowie der Freiwilligen Feuerwehr Ost löschen die Flammen. Verletzt wird zum Glück niemand. Der Sachschaden beläuft sich aber auf 18 000 Euro. Ein Brandursachenermittler wird eingeschaltet. Die Hinweise auf einen Feuerteufel, der sich offenbar Hotels als Ziel ausgesucht hat, verdichten sich.

Hotelgäste wurden evakuiert

Bis zum 2. Januar passiert erst mal nichts mehr. Doch am 3. Januar, kurz nach 5 Uhr, schlägt ein Brandmelder im Meininger-Hotel am Brühl an. Ein Hotelmitarbeiter evakuiert daraufhin 40 bis 50 Gäste, die noch in ihren Zimmern schlafen. Wie sich herausstellt, war ein angezündetes Taschentuch, das auf einem Flur in einem Brandmelder steckte, der Auslöser. Das Feuer erlischt von selbst, weswegen keine Löschmaßnahmen erforderlich werden. Als Feuerwehrleute in einem angrenzenden Zimmer jedoch ein Fenster zum Lüften öffnen, entdeckten sie dabei in einem weiteren Rauchmelder ebenfalls ein Taschentuch. Dieses war aber noch nicht angezündet worden.

Mutmaßlicher Feuerleger auf freiem Fuß

Wie eine Polizeisprecherin sagte, stießen die Ermittler beim Abgleich der Gästelisten der Hotels auf den Namen des 24-jährigen Deutschen, der sich zu den fraglichen Zeitpunkten im Penta, Motel One und Meininger aufgehalten hatte. Bei der Durchsuchung des Hotelzimmers und seines Gepäcks wurden verschiedene Gegenstände sichergestellt, die Bezug zu den Straftaten haben könnten. Gegen den Mann, der sich auf freiem Fuß befindet, wird wegen schwerer Brandstiftung ermittelt. Zur Motivlage wollte sich die Polizei nicht äußern.

Von K. S.