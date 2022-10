﻿Quartier Bayerischer Bahnhof: Bau von 334 Wohnungen beginnt

Ein Hochhaus mit elf Etagen und vier kleinere Häuser mit je sieben Geschossen – so sollen die Neubauten der Buwog für 80 Millionen Euro am Dösner Weg aussehen.

Leipzig. Das drittgrößte Wohnungsbauvorhaben in Leipzig kann jetzt endlich richtig starten. Seit 2011 wurden Pläne für eine 36 Hektar große Brache ­südlich des Bayerischen Bahnhofes geschmiedet. Noch in diesem Jahr beginnen nun die Arbeiten für insgesamt 334 Wohnungen. Am Ende soll das Quartier zu beiden Seiten der City-Tunnel-Trasse einen acht Hektar großen Park, etwa 1800 Wohnungen, Schulen für mehr als 2000 Kinder, Sporthallen, Kitas, Läden und an die 150.000 Quadratmeter Gewerbeflächen umfassen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Allein rund 1500 neue Wohnungen auf dem früheren Bahn-Gelände plant die Vonovia-Tochter Buwog. 30 Prozent davon sind als geförderte Sozialwohnungen (mit Kaltmieten von 6,50 Euro pro Quadratmeter) vorgesehen, so Unternehmenssprecher Michael Divé. „Für das erste Ensemble am Dösner Weg haben wir jetzt die Baugenehmigung von der Stadt Leipzig erhalten“, bestätigte er auf LVZ-Anfrage. Östlich der City-Tunnel -Trasse – also dort, wo die Züge aus dem Tunnel heraus oder hineinfahren – könnten zeitnah nun schon mal 222 Wohnungen entstehen. Investitionssumme allein dafür: 80 Millionen Euro.

Grünpflanzen und Photovoltaik auf allen Dächern

Bei dem Pilotprojekt geht es um vier Häuser mit sieben Geschossen und einen Elfgeschosser. Alle Dächer erhalten Begrünungen und Photovoltaik-Anlagen. Die Entwürfe kommen vom vielfach preisgekrönten Architekturbüro Tchoban Voss (Berlin, Dresden), das in Leipzig schon das InterCityHotel am Tröndlinring gestaltet hatte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf diesem Baufeld zwischen der City-Tunnel-Trasse und dem Dösner Weg will die Buwog nun fünf Häuser mit 222 Wohnungen errichten. © Quelle: Jens Rometsch

Laut Daniel Riedl, als Vonovia-Vorstandsmitglied zuständig für den Bauträger Buwog, sollen die Häuser besondere Qualitäten „in Umsetzung der Ziele der Stadt Leipzig“ aufweisen. Alle Wohnungen (1 bis 5 Zimmer) würden barrierearm oder barrierefrei angelegt, damit sie auch ältere Menschen oder Personen mit Gehbehinderungen gut nutzen können. „Fast alle Wohnungen verfügen über Balkon oder Terrasse – straßenabgewandt und mehrheitlich in südlicher oder westlicher Ausrichtung.“ Eine gemeinsame Tiefgarage lasse geparkte Autos aus dem Straßenbild verschwinden. Sie bekommt 94 Stellplätze – alle mit Elektroanschlüssen. Zudem entstehen 444 Fahrradstellplätze.

Lesen Sie auch

Richtung Bahntrasse entstehe ein parkähnliches Band mit 5000 Quadratmetern Grün sowie Spiel- und Bewegungsbereichen. Ahorn, Apfel, Kirsche, Weißdorn und Brombeeren: Über 70 neue Laubbäume, Sträucher und Gehölze sollen auch Vögeln und Insekten Lebensräume bieten. 960 Schallschutzfenster sowie eine 200 Meter lange, bepflanzte Schutzwand dienen als zusätzliche Lärmschlucker gegen die nahe S-Bahn-Trasse.

Dösner Weg bekommt beidseitig Fußwege

Die Erdarbeiten starten noch 2022, im nächsten Jahr dann der Hochbau, erläuterte Vonovia-Vorstand Riedl weiter. Zugleich werde die Straße Dösner Weg grundhaft erneuert, dabei Fußwege angelegt, um die Sicherheit für Schulkinder zu erhöhen. Für 2023 hoffe die Buwog auf Grünes Licht vom Stadtrat für den Hauptteil des Quartiers Bayerischer Bahnhof.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auf Grundlage eines gesonderten Bebauungsplans könnten dann mehr als 1200 weitere Wohnungen auf der anderen Seite der City-Tunnel-Trasse (am Übergang zur Südvorstadt bis in Höhe der Kurt-Eisner-Straße) folgen. Entstehen sollen dort unter anderem eine Kita, 6000 Quadratmeter Läden und Gewerbe in den Erdgeschosszonen, ein Supermarkt, 3000 Fahrrad-Stellplätze, der zentrale Park samt einem Radweg nach Süden, neuartige Regen-Versickerungsanlagen, ein ökologisches Unterbodensystem zur Sammlung von Müll und Wertstoffen, ein Wasserspielplatz, auch zwei Hochhäuser.

Anstelle der Ruine von Gurken-Schumann sollen ab 2023 eine neue Kita sowie eine Musikakademie nach Entwürfen des international bekannten Architekturbüros Snøhetta entstehen. © Quelle: Snøhetta

Der Techno-Club Distillery zieht Ende Januar 2023 auf die nahegelegene Alte Messe um. Im Kopfbau der Halle 7 kann er künftig mehr Platz nutzen als bisher. Buwog steuerte zu den Umzugskosten 200.000 Euro bei.

111 Millionen Euro für den Schulcampus

Zum Quartierskonzept gehört Leipzigs erste neu gebaute Gemeinschaftsschule, die die Stadt ab 2023 ebenfalls am Dösner Weg für 87 Millionen Euro errichten will. Weil dafür der bisherige Sportplatz Tarostraße weichen muss, begann die Kommune schon diesen Sommer mit dem Bau einer Sechsfeld-Sporthalle an der benachbarten Semmelweisstraße.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Diese Halle im energiesparenden Passivhausstandard kostet 24 Millionen Euro und soll im Oktober 2024 fertig sein. Auf ihrem riesigen Dach wird sie einen auch öffentlich nutzbaren Fußballplatz und ein Basketballfeld, Tischtennisplatten und eine 200-Meter-Sprint-Bahn haben.

An der Semmelweisstraße laufen die Arbeiten für eine Sechs-Feld-Sporthalle, die auch einen Fußballplatz aufs Dach bekommt. © Quelle: Jens Rometsch

An der Kohlenstraße sind gleichfalls bereits seit einiger Zeit Bagger zu sehen. Dort musste zunächst eine große Leitung der Wasserwerke verlegt werden, erklärte Patrik Fahrenkamp, Vorstand der privaten Leipziger Stadtbau AG. „Das ist nun soweit geschafft, dass wir dort in den nächsten Wochen mit dem Bau von 112 Wohnungen beginnen können.“ Zwischen der Paul-Gruner- und Shakespearestraße sollen dabei fünf Häuser entstehen, die eine gemeinsame Parkgarage im Erdgeschoss verbindet. Auf deren Dach entstehen grüne Höfe für die Bewohner. Den Architekturwettbewerb hatte 2020 das Leipziger Büro Behet Bondzio Lin gewonnen. Sie planten auch Durchgänge zum künftigen Park des Bayerischen Bahnhofs und Läden im Erdgeschoss. Fertigstellung: 2024.

An der Kohlenstraße wurde bereits eine große Leitung der Leipziger Wasserwerke verlegt. Hier möchte die Leipziger Stadtbau AG nun zeitnah 112 Wohnungen bauen. © Quelle: Jens Rometsch

Spektakuläres Projekt statt alter Ruine

Als Nächstes möchte die Stadtbau AG 2023 ein spektakuläres Projekt im Bereich der Ruine von Gurken-Schumann (am Dösner Weg) beginnen. Nach dem Abriss der Ruine sollen eine Kita mit 165 Plätzen und ein „Music Lab“ entstehen. Fahrenkamp verwies auf einen Architekturwettbewerb, den das weltweit bekannte Architekturbüro Snøhetta aus Oslo im Mai 2020 für sich entscheiden konnte.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Inzwischen sind die Abstimmungen mit der Stadt dazu weit vorangeschritten.“ Das Musikzentrum werde teils vom Gewandhaus genutzt, aber auch den Menschen im Quartier offenstehen. Zum Konzept gehörten Probenräume und ein Konzertsaal mit 200 Plätzen, der sich zum Park hin öffnen lässt, obendrein Apartments für die internationalen Studenten der Mendelssohn-Orchesterakademie.