Achtungszeichen: Parkeingang zum Rabet wird grün markiert

Leipzig. Noch in dieser Woche soll der Parkeingang zum Rabet (Neustadt-Neuschönefeld) auf der Höhe der Reclamstraße grün markiert werden. Wie die Stadt Leipzig am Montag mitteilte, soll das die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer erhöhen. Ein vergleichbares Projekt wurde schon im Westen Leipzigs, am Zugang zum Karl-Heine-Park, umgesetzt. Zusätzlich zur Markierung sollen neun Abstellbügel für Fahrräder montiert werden.

Das Ziel der Markierung in „Maigrün“ ist es laut Stadt, die Aufmerksamkeit der Autofahrerinnen und -fahrer optisch zu lenken. Dafür solle auch ein Pfeil-Piktogramm sorgen. Zusätzlich gebe es bereits einen abgesenkten Bordstein. Dies alles soll dafür sorgen, dass Autos den Zugang zum Rabet nicht zuparken und alle Menschen barrierefrei in den Park gelangen können. Bei der Bürgerbeteiligung zum Fußverkehrsentwicklungsplan war die Stelle als Problempunkt genannt worden.

Der Fußverkehrsverantwortliche der Stadt Leipzig und erster Deutschlands, Friedemann Goerl freut sich über das zweite realisierte Projekt: „Viele weitere Stellen sollen folgen.“ Für Goerl ist es wichtig, den Fußverkehr durch Angebote attraktiver zu gestalten. „Hierzu gehört es auch, Straßen so zu gestalten, dass auch die jüngsten Verkehrsteilnehmer sicher von A nach B kommen und im wörtlichen wie übertragenen Sinn in das Blickfeld der Verkehrsplanung gelangen“, so Goerl. Die Kosten für die Einfärbung und die Radbügel betragen rund 6600 Euro.

