﻿Rache, Extremismus, Versicherungsbetrug: Darum brennt es so oft in Leipzig

Leipzig. Zuletzt verklärten die unbekannten Täter ihren Anschlag als einen Akt der Solidarität: Als am Mittwoch, 26. April, gegen 0.45 Uhr in der Leipziger Mierendorffstraße der Transporter eines international agierenden Dienstleistungsunternehmens in Flammen aufging, habe man die „Knastindustrie“ angreifen wollen, teilten anonyme „anarchist:innen“ auf dem linken Szeneportal „Indymedia“ mit. Inzwischen ermittelt das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus- Abwehrzentrum (PTAZ). Seit Jahresbeginn kam es im Stadtgebiet wieder gehäuft zu Brandstiftungen, vor allem an Fahrzeugen. Nicht selten gibt es einen politischen Hintergrund. Aber die Motive der Täter sind vielfältiger.

„Brandstiftungen sind vor allem im Phänomenbereich links eine ernstzunehmende Ausprägung politisch motivierter Gewalttaten“, sagte Kathlen Zink vom sächsischen Landeskriminalamt (LKA) auf Anfrage der LVZ. Mehr als zwei Drittel der politisch motivierten Brandanschläge – darunter zählt das LKA nicht nur zerstörte Autos – gehen demnach auf das Konto von Linksextremisten. Wird für ein vermeintlich höheres Ziel zu Brandbeschleunigern oder Sprengvorrichtungen gegriffen, stehen nach LKA-Angaben „mehrheitlich Fahrzeuge von politischen Gegnern, staatlichen Stellen und Wirtschaftsunternehmen sowie öffentliche Institutionen und Firmengebäude“ im Fokus.

Auf dem Gelände der Polizeiwache Leipzig-Südwest wurden Einsatzfahrzeuge zerstört. © Quelle: Einsatzfahrten Leipzig

So gab es im vergangenen Jahr 14 linksmotivierte Brandstiftungen, zwei aus dem rechten Spektrum und drei, die nicht zuzuordnen waren. Die Stadt Leipzig bildet auch in dieser Hinsicht in Sachsen einen absoluten Hotspot. Allein zehn dieser insgesamt 19 Brandanschläge mit politischem Hintergrund ereigneten sich laut LKA in der Messestadt. Und 2022 war in dieser Hinsicht noch ein vergleichsweise harmloses Jahr. Zum Vergleich: 2020 gab es in Leipzig 30 politisch motivierte Brandstiftungen. Im Jahr 2021 waren es sogar 35 Fälle – der Rekordwert der letzten zehn Jahre. In ganz Sachsen wurden in jenem Jahr 52 derartige Anschläge erfasst, 41 davon trugen laut LKA eine linke Handschrift, vier kamen aus dem rechtsradikalen Spektrum.

Unklare Hintergründe und Bekennerschreiben

Zumindest in Leipzig zeigt die Kurve seit 2013 – damals gab es sechs Brandstiftungen mit politischem Motiv – recht kontinuierlich nach oben. Allenfalls 2022 fällt, wie erwähnt, etwas aus dem Rahmen. Insgesamt 184 solcher Anschläge wurden in diesen zehn Jahren im Stadtgebiet verübt, in Dresden waren es gerade mal 56.

Setzt sich der Trend in diesem Jahr fort? Erst Anfang April brannte es in einem Autohandel in Mockau-Süd. Sieben Fahrzeuge wurden auf dem Gelände in der Friedrichshafener Straße angezündet. Die Hintergründe sind noch unklar, der Gesamtschaden wird auf 150 000 Euro geschätzt. Ende März fackelten Unbekannte auf dem Gelände des Skoda-Autohauses Müller in Anger-Crottendorf mehrere Autos ab – Gesamtschaden: mehrere hunderttausend Euro. Auf „Indymedia“ tauchte später ein Bekennerschreiben mit dem Tatmotiv auf: Demnach beteilige sich Auto-Hersteller Skoda „stolz an der Ausrüstung von Polizeieinheiten auf der ganzen Welt“. Bereits Mitte März zündeten Brandstifter auf dem Innenhof der Polizeiaußenstelle in der Weißenfelser Straße drei Einsatzfahrzeuge, beschädigten ein viertes.

Anfang des Jahres hatte es bereits Brandanschläge beim Autovermieter Hertz in der Naumburger Straße, an mehreren Fahrzeugen der Deutschen Post in der Lilienstraße und auf dem Gelände des Staatsbetriebs Sachsenforst Forstbezirk Leipzig gegeben. Hier setzten Unbekannte Mitte Februar mehrere Autos in Brand, der Schaden wird auf mindestens 100 000 Euro geschätzt. Der Staatsbetrieb war ins Visier von Linksextremisten geraten, weil in dessen Auftrag die Waldbesetzung im Heidebogen bei Dresden geräumt worden sei, wie es auf „Indymedia“ hieß.

Serienbrandstifter überführt und verurteilt

Aber es sind nicht nur linke oder rechte Extremisten, die Feuer legen. Auch weitgehend unpolitische Einzeltäter haben in Leipzig schon serienweise Autos angezündet. Im März 2013 wurde ein damals 27-Jähriger zu vier Jahren Haft verurteilt. Demnach war er für die Zerstörung von 26 Pkw und einem Motorrad sowie die Sachbeschädigung von zwei Müllcontainern im Zeitraum zwischen Dezember 2011 und November 2012 in Gohlis verantwortlich – Schaden: rund 102 000 Euro. Sein Motiv: Frust und Alkohol. Durch ein Überwachungsvideo wurde er überführt. Nach seiner Haft setzte sich die Serie fort. Zwischen Januar und März 2016 gingen in den Stadtteilen Möckern und Wahren vier Pkw und ein Lkw in Flammen auf. Der Mann kam erneut hinter Gitter. 2021 fassten Ermittler einen damals 36-jährigen Serienbrandstifter, der in Gohlis eine ganze Reihe von Fahrzeugen abfackelte. Einmal brannten innerhalb einer Woche in drei Nächten mindestens zehn Autos, Lkws und ein Wohnmobil.

Welche Motive solche unpolitischen Täter umtreiben, lasse sich mitunter nur spekulieren, weil diese sich nicht dazu äußern müssen. Anzunehmen seien etwa Sozialneid, Rache, Konkurrenzverhalten, Versicherungsbetrug, Spurenvernichtung oder auch schlichter Zerstörungswille, so Polizeisprecherin Josephin Heilmann. „Es sollte auch nicht verkannt werden, dass sich die Psyche eines Täters und daraus resultierende Verhaltensweisen nicht selten einer rationalen Erklärung entziehen.“ Insgesamt 50 Brandstiftungen an Autos registrierte die Polizei im vorigen Jahr im Stadtgebiet, 2021 waren es 64.