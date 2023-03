﻿Fahrradtouren in und um Leipzig: 5 Tipps für die Pannenhilfe

Parole am Bahnhof Bad Lausick Parole am Bahnhof Bad Lausick

Warum ein Bad Lausicker Unternehmer einen alten DDR-Slogan an seinem Haus nicht überstreichen will

Seine Eltern wurden in der DDR enteignet – dennoch will Roland Junghans den alten Propaganda-Schriftzug an seinem Haus in Bad Lausick erhalten. Warum?