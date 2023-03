Radfahrer bei Unfällen in Leipzig verletzt – Polizei sucht Zeugen und Ersthelfer

Leipzig. Bei Verkehrsunfällen sind in Leipzig in den vergangenen Tagen zwei Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, sei ein 52-Jähriger mit seinem Zweirad am Dienstagmorgen im Zentrum-Südost angefahren worden und gestürzt. Bereits am Samstag stürzte in Sellerhausen-Stünz ein 34-Jähriger – womöglich auch ohne Fremdeinwirkung – und verletzte sich.

Bei dem Unfall am Dienstag ist ein Autofahrer gegen 7 Uhr am Morgen auf der Nürnberger Straße in Richtung Bayrischer Bahnhof unterwegs gewesen. Auf Höhe der Brüderstraße wollte der 88-Jährige links abbiegen, heißt es von der Polizei. Dabei habe der Senior einen in entgegengesetzter Richtung fahrenden Radfahrer übersehen.

Bei dem Zusammenstoß sei der 52-jährige Radfahrer verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen den 88-Jährigen wurden Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Betrunkener Radfahrer stürzt in Unterführung

Bereits am Samstagabend stürzte gegen 18.50 Uhr auf der Theodor-Heuss-Straße im Leipziger Osten ein 34-Jähriger mit seinem Fahrrad ebenfalls. Der Unfall ereignete sich in der dortigen Eisenbahnunterführung und der Mann habe unter Einfluss von Alkohol gestanden, berichtet die Polizei. Ein Test ergab einen Blutalkoholwert von 2,66 Promille. Der Mann sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Um den genauen Unfallhergang klären zu können, bitten die Behörden sowohl Zeugen als auch Ersthelfer, sich bei der Verkehrspolizei in der Schongauerstraße 13 oder telefonisch unter 0341 255 2850 beziehungsweise 0341 255 2910 zu melden.