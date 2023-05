Radfahrer stürzt in Leipzig-Schleußig in Baugrube und stirbt

Leipzig. Im Leipziger Stadtteil Schleußig ist am Montag ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, sei der 24-Jährige später dann an seinen Verletzungen gestorben.

Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge am Montag gegen 3.40 Uhr auf der Industriestraße in Höhe der Karlbrücke. Die Überführung über die Weiße Elster wird seit gut einer Woche saniert und ist deshalb für den Autoverkehr gesperrt. Zu Fuß und für Fahrräder ist die Querung von Schleußig nach Plagwitz aber weiterhin über den nördlichen Teil der Brücke möglich.

Radfahrer stürzt in ungesicherte Grube

Laut Polizei habe der 24-Jährige offenbar aber nicht den geteilten Rad-/Fußweg zur Überquerung genutzt, sondern sei am Montagmorgen in die abgesperrte Baustelle in Richtung Nonnenstraße eingefahren. „Dort stürzte er in eine ungesicherte Baugrube“, so eine Polizeisprecherin gegenüber der LVZ. Der junge Mann wurde später geborgen und in ein Krankenhaus gebracht. Dort verstarb er an seinen schweren Verletzungen.

Die Industriestraße gehört zu den am meisten von Radfahrerinnen und Radfahrern befahrenen Straßen in Leipzig. Laut Verkehrszählung 2019 sind dort täglich gut 8000 Menschen auf zwei Rädern unterwegs. Der Neubau der um 1900 errichteten Karlbrücke wird voraussichtlich noch bis September 2025 andauern. Während der gesamten Bauzeit soll die Querung zu Fuß und per Rad möglich bleiben.