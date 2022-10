Maike Grunst klebte sich in Dresden an einem Gemälde fest. Mit ihrer körperlichen Unversehrtheit setzt sie sich für die Klimagerechtigkeit ein Maike Grunst klebte sich in Dresden mit ihren Händen an einem Gemälde fest. Sie setzt sich für die Klimagerechtigkeit ein, mit ihre körperliche Unversehrtheit zu Kämpfen ist für sie der letzte Ausweg

© Quelle: Stella Weiß