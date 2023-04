Radio- und Podcastkurse für Kinder und Jugendliche in Leipzig

In der Connewitzer Wiedebachpassage können sich Kinder und Jugendliche beim Gestalten eigener Radio- und Podcastsendungen ausprobieren. Am 5. April startet ein neues Kursangebot.

Leipzig. Radiosendungen, Podcasts, Hörspiele – auch in Zeiten der Digitalisierung erfreuen sich Audioformate noch großer Beliebtheit. In Leipzig bietet die Hörfunk- und Projektwerkstatt auch Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, sich an diese Medien praktisch heranzutasten. Anfang April startet nun ein neues Kursangebot im Zentrum in der Connewitzer Wiederbachpassage (Biedermannstraße 9-13).

Bei wöchentlichen Terminen bis Juni könne nicht nur das Radiomachen selbst ausprobiert, sondern auch Interviews geführt und eigene Hörspiele produziert werden, heißt es in der Ankündigung. Die entstehenden Beiträge später auch im Programm des Leipziger Lokalsenders „Radio blau“ in der Stadt zu hören sein.

Kostenlose Schnupperstunde – freie Plätze bei „Radioglowgirls“

Der erste, kostenlose Stunde startet am Mittwoch (5.4.) um 14.30 Uhr. Alle Folgetermine sollen bis zum Juni ebenfalls immer mittwochs stattfinden. Für jene sei eine Kursgebühr in Höhe von 28 Euro nötig. Anmeldungen seien per Mail unter medienbildung@hup-le.de oder telefonisch unter 0341 / 301 00 97 möglich.

Ebenfalls noch freie Plätze gebe es bei den „Radioglowgirls“ – einem Hörfunkprojekt ausschließlich für Mädchen, intersexuelle, nicht-binäre, trans und agender Personen. Diese treffen sich alle zwei Wochen immer freitags ab 16 Uhr in den Räumen der Hörfunk- und Projektwerkstatt. Die Gruppe ist bereits seit Jahren fester Bestandteil im Programm von „Radio blau“ und unter anderem auch ins Leipziger Frauenfestival involviert. (Kontakt: katja.roeckel@hup-le.de).