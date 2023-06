„Nicht nur Frust, sondern auch Erfolge“: ADFC Leipzig zeigt sich zufrieden mit Fahrradplänen der Stadt

Leipzig. Ein fahrrad- und fußgängerfreundlicher Hauptbahnhof, mehr Sicherheit am Dittrichring, ein Radschnellweg bis nach Halle, die Umsetzung des Parkbogens Ost und eine Ausweitung des neuen Superblocks in der Hildegardstraße: Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club Leipzig (ADFC) hat klare Vorstellungen, wo es hingehen soll mit dem Rad- und Fußgängerverkehr in der Stadt. Diese stellte die stellvertretende Vorsitzende Rosalie Kreuijer am Mittwoch auf einer gemeinsamen Radtour vom Zentrum in den Osten der Stadt mit Vertretern aus der Verwaltung sowie interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Diskussion.

Die stellvertretende Vorsitzende des ADFC Leipzig, Rosalie Kreuijer, führte an den verschiedenen Stationen mit Fragen und Anregungen an die Stadtverwaltung durch die Verkehrssituation für Radfahrerinnen und Radfahrer in Leipzig. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Da Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) aufgrund einer Erkältung nicht an der Rundfahrt habe teilnehmen können, radelten in Vertretung der Leipziger Radverkehrsbeauftragte, Christoph Waack, und Sebastian Lindhorst als Abteilungsleiter der Straßenverkehrsbehörde mit.

Überlastete Parksituation am Hauptbahnhof

Die Route vom Burgplatz über den Dittrichring, die Berliner Straße und den Kohlweg bis nach Volkmarsdorf führte auch am Hauptbahnhof vorbei. Dort etwa gab es vor allem zur überlasteten Fahrradparksituation sowie zur Organisation der Rad- und Fußgängerüberwege zwischen Bahnhof und Straßenbahn Diskussionsbedarf. Laut Verwaltung seien die ersten hundert von rund 2400 fehlenden Stellplätzen an der Westseite des Hauptbahnhofs in Planung. Wann zusätzliche Stellplätze im Parkhaus an der Ostseite entstehen könnten, sei noch nicht absehbar. „Wir sind aber weiter dran“, sagte Waack. Zudem solle noch in diesem Jahr der Radfahrstreifen am Hauptbahnhof fortgeführt werden. Auch die Straßenquerung für Fußgänger werde dadurch neu organisiert.

„Die Antworten waren viel besser als sonst“

Auch wenn nicht alle Anregungen des ADFC bereits zufriedenstellend umgesetzt werden, sehe Kreuijer in diesem Jahr einmal nicht nur Frust, sondern auch Erfolge: „Die Antworten aus der Stadtverwaltung waren dieses Jahr viel besser als sonst“, sagte Kreuijer nach der Tour. Wo die Stadt in den vergangenen Jahren vage geblieben sei, freue sie sich in diesem Jahr über konkrete Pläne, die teils noch in diesem oder im kommenden Jahr umgesetzt werden sollen. „Jetzt muss man natürlich abwarten, ob das auch wirklich so klappt“, sagte Kreuijer. „Aber ich habe den Eindruck, es ist ein bisschen mehr Druck dahinter.“

Wer eigene Anregungen zur Verbesserung der Radfahrsituation anbringen möchte, könne diese über die Website der Stadt einreichen.

