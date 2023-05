﻿Tödlicher Radunfall auf der Karlbrücke: Obduktionsergebnis liegt vor

Leipzig. Zwei Wochen nach dem tödlichen Radunfall auf der Baustelle zur neuen Karlbrücke im Stadtteil Schleußig liegt nun das Obduktionsergebnis vor. Laut vorläufigem Gutachten aus der Rechtsmedizin ist der 24-Jährige an den Folgen einer starken Hirnschwellung gestorben. „Ob diese Hirnschwellung allerdings sturzbedingt war oder eine andere Ursache hatte, ist noch nicht abschließend geklärt“, so eine Polizeisprecherin am Dienstag gegenüber der LVZ.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell würden noch Zusatzuntersuchungen erfolgen, zu denen unter anderem ein toxikologisches Gutachten gehöre. „Mit deren Ergebnissen ist erfahrungsgemäß erst in einigen Wochen zu rechnen“, so die Sprecherin weiter. Zumindest eine mögliche Fremdeinwirkung beim Todesfall stehe bisher nicht zur Debatte. „Hinweise auf eine vorherige körperliche Auseinandersetzung oder eine Gewalteinwirkung durch fremde Hand gibt es momentan nicht.“

Absperrung zur Baustelle aus östlicher Richtung. (Archivfoto) © Quelle: André Kempner

Radfahrer stürzte in Baugrube und verstarb im Krankenhaus

Der junge Mann war in der Nacht zum 2. Mai gegen 3.40 Uhr mit seinem E-Bike auf der Industriestraße in Richtung Westen unterwegs. Seit Ende April wird die dortige Querung über die Weiße Elster saniert. Die mehr als 100 Jahre alte Karlbrücke ist abgesehen von einem kombinierten Rad- und Fußweg auf nördlicher Seite als Baustelle abgesperrt. Auf südlicher Baustellenseite führt zudem ein Fußweg bis zum letzten Hauseingang vor Beginn der Brücke.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Kurz dahinter innerhalb der Baustelle wurde zum Start der Arbeiten eine etwa ein Meter tiefe und vier Quadratmeter große Grube ausgehoben – um die darunterliegende Gasleitung vor dem, Abbruch der alten Brücke abtrennen zu können. An dieser Stelle soll der 24-Jährige am Unglücksmorgen von Passanten aufgefunden worden sein. Der herbei gerufene Rettungsdienst brachte den augenscheinlich Gestürzten in ein Krankenhaus, wo er wenig später an den Folgen verstarb.

Am Ende dieses Fußwegs, hinter der Absperrung, befindet sich die Baugrube, in der der 24-Jährige am Morgen des 2. Mai gefunden wurde. © Quelle: Dirk Knofe

Bauarbeiten auf der Brücke gehen weiter

Die Polizei ließ die Unfallstelle noch in der Nacht genauer untersuchen. Inzwischen seien die Recherchen vor Ort abgeschlossen und die Bauarbeiten könnten ungehindert fortgesetzt werden, hieß es am Dienstag. Wie es zu dem Unfall gekommen sein könnte, ist bislang noch weitgehend unklar – zumindest gibt es kaum Informationen dazu. „Die Ermittlungen zum Hergang und zu den konkreten Umständen vor Ort dauern noch immer an“, so die Behördensprecherin.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter anderem muss geklärt werden, wie der Radfahrer am damals langen Feiertagswochenende rings um den 1. Mai überhaupt in die Baustelle hinein gelangt war. Mutmaßungen legen nahe, dass er nicht den ausgeschilderten Rad- und Fußweg, sondern die kurze Strecke bis zum letzten Hauseingang auf gegenüber liegender Seite genommen haben könnte. Am Tag nach dem Unglück war an deren Ende direkt vor der Aushebung sowohl eine Warnbake als auch ein Bauzaun gestellt, die ein Durchfahren theoretisch verhindern würden.

Inwieweit die Baustelle auch zum Unglückszeitpunkt ausreichend gesichert war, ist zumindest noch Teil der Ermittlungen. Während des langen Mai-Wochenendes hatten Fußgänger zum Teil auch noch den eigentlich gesperrten Weg auf der Brücke zum Überqueren der Weißen Elster genutzt. Am Morgen nach dem Unglück berichtete einer der Mitarbeiter auf der Baustelle gegenüber der LVZ von einer umgefallenen Warnbake auf westlicher Brückenseite.

LVZ