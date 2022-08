Gefühlt wird alle paar Wochen irgendwo in Leipzig ein neuer Radstreifen auf die Fahrbahn markiert. Vielen erscheinen die Veränderungen ein wenig planlos. Ist das so? Wo ist die große Linie im Radwegbau der Stadt?

Leipzig. Hier einige Meter grüne Markierung auf dem Dittrichring, da 600 Meter in der Erich-Zeigner-Allee und jetzt gerade 270 Meter in der Johannisallee. Gefühlt wächst das Leipziger Radwegenetz alle paar Wochen ein Stück mehr. Aber es wird nicht "am Stück" gebaut, sondern an den verschiedensten Stellen in der Stadt. So entsteht ein mitunter planloser und unkoordinierter Eindruck. Aber dieser Schein trügt, sagt Baubürgermeister Thomas Dienberg (Bündnis 90/Die Grünen): "Jede einzelne Maßnahme ist Teil der Gesamtstrategie der Stadt für den Verkehr, die unmittelbar auf der Mobilitätsstrategie 2030 aufbaut."