﻿Radverkehr – Leipzig kündigt neues Aktionsprogramm an

Leipzig. Die Stadt Leipzig arbeitet weiter am Ausbau ihres Radwegenetzes. Bis zum Ende des kommenden Jahres sind 70 weitere Maßnahmen geplant, die die Infrastruktur für Radfahrerinnen und -fahrer verbessern sollen, hieß es am Freitag aus dem Rathaus.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das erste Aktionsprogramm für den Radverkehr in den Jahren 2021 und 2022 wertet die Stadt als Erfolg, das zweite gilt bis Ende 2024. In dieser Zeit stehen erneut „möglichst kurzfristig wirksame Investitionen im Mittelpunkt, die das Radfahren in der Stadt sicherer und komfortabler machen sollen, etwa durch Markierungsarbeiten und Deckensanierungen“, so die Stadtverwaltung. Auch Übergangslösungen würden umgesetzt, bis ein größerer Umbau erfolge.

70 Maßnahmen auf vielen Feldern

Die insgesamt 70 Maßnahmen, auf die sich die Stadtspitze um Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) jetzt verständigt hat, gelten für zehn Handlungsfelder. Diese reichen von Infrastrukturmaßnahmen über konzeptionelle Arbeit – wie Machbarkeitsstudien zu Radschnellwegen – bis hin zur Datenanalyse und der besseren Wegweisung von Radrouten. Markierungsarbeiten für Radfahr- oder Schutzstreifen sollen unter anderem auf dem Augustusplatz, in der Riesaer Straße, Naunhofer Straße sowie Querstraße erfolgen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die eigentlich für das laufende Jahr geplante Weiterführung des Radwegs von der Harkort- zur Dufourstraße soll nach Verzögerungen wegen einer Verkehrsuntersuchung 2024 realisiert werden. Sehr augenfällig dürfte die Veränderung sein, die für den Leipziger Westen auf der Agenda steht: In der Merseburger Straße wird eine Brückenrampe zur Kanalbrücke sowie zur Schomburgkstraße errichtet, damit Radfahrerinnen und Radfahrer besser auffahren können.

Wurzelaufbrüche werden beseitigt

Eine Beleuchtung soll der Radweg in der Seehausener Allee bekommen. Und die Fahrbahndecke des Radwegs an der Neuen Linie und Abschnitte in der Straße An der Parthe werden erneuert. Außerdem sollen Wurzelaufbrüche auf Radwegen beseitigt werden. Auch weitere Dauerzählstellen für den Radverkehr sind im Budget eingepreist.

Insgesamt hat das Investitionspaket einen Umfang in Höhe von rund 4,3 Millionen Euro, der städtische Anteil liegt bei etwa 2 Millionen Euro. „Größere, bereits langfristig beschlossene Maßnahmen sind in diesem Finanzvolumen nicht enthalten, werden aber im Programm genannt“, so die Kommune, die darauf verweist, dass „der Stadtrat abschließend entscheidet“. Noch legt sich die Stadt jedenfalls nicht darauf fest, wann welche Maßnahme konkret geplant ist.

Das Beispiel Hauptbahnhof

Das bekannteste Beispiel aus dem Radverkehrsentwicklungsplan ist der Radfahrstreifen am Hauptbahnhof, der vor dem früheren Hotel Astoria abrupt endet – so wie einige andere Radwege im Stadtgebiet auch. „Vor der Fortführung in Richtung Löhrstraße sind noch Anpassungen an der Lichtsignalanlage Willy-Brandt-Platz/Kurt-Schumacher-Straße erforderlich“, teilte das Verkehrs- und Tiefbauamt auf LVZ-Anfrage mit. Man sei um schnellstmögliche Fertigstellung bemüht, „sodass noch in diesem Jahr ein Radfahrstreifen bis zur Löhrstraße markiert werden kann“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leipzigs Baubürgermeister Thomas Dienberg (Grüne) hob die große Bedeutung des Radverkehrs für die Mobilitätsstrategie 2030 hervor, die den Umweltverbund stärken solle. „Wir wollen, dass sich die Leipzigerinnen und Leipziger auf dem Rad sicher fühlen und bequem und schnell vorankommen“, betonte Dienberg.

Immer mehr Radler

Laut Berechnungen legen Leipzigerinnen und Leipziger inzwischen jeden fünften Weg mit dem Rad zurück. Die Zahl der damit gefahrenen Kilometer hat sich seit 1994 versechsfacht und liegt aktuell bei mehr als 500 Millionen Kilometern im Jahr. Durchschnittlich 170 000 Leipzigerinnen und Leipziger aller Altersgruppen steigen täglich aufs Rad. Beim ersten Aktionsprogramm 2021 und 2022 wurden 88 Maßnahmen umgesetzt oder zumindest begonnen worden. In diesem Zeitraum wuchs das Leipziger Radnetz um 10,6 Kilometer.

Beim Weltradgipfel Velo-City, der Mitte Mai in Leipzig stattfand, bescheinigte Radverkehrsplaner Herbert Tiemens aus dem niederländischen Utrecht der sächsischen Metropole hohes Potenzial, um den Umschwung zu mehr Rad- und weniger Autoverkehr zu schaffen.

LVZ