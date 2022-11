﻿Neuer Radschnellweg Leipzig-Halle: Bund gibt Millionen für Bauprojekt an der B 6

Leipzig/Schkeuditz. Ein Radschnellweg soll in Zukunft die Städte Leipzig und Halle verbinden – so sieht es eine Initiative vor, an der unter anderem Leipzig, Halle und Schkeuditz beteiligt sind. Blieben die Planungen bisher im Ungefähren, könnten sie nun konkreter werden. Denn der Bund hat dem Freistaat Sachsen Finanzmittel in Höhe von rund 1,95 Millionen Euro für die Realisierung des sächsischen Teils des Vorhabens zugesagt. Das teilte das sächsische Wirtschaftsministerium am Mittwochvormittag mit.

Wie es in einer Mitteilung des Ministeriums heißt, wird damit der weitere Weg geebnet, um in einem Korridor entlang der Bundesstraße 6 die technischen Details für eine mögliche Trasse zwischen dem Leipziger Zentrum und der Stadt Schkeuditz auszuarbeiten.

Was die Pläne vorsehen

Entsprechende Pläne für einen Radschnellweg kursieren schon länger. Er ist demnach in erster Linie für Menschen gedacht, die aus den Städten heraus in die Rand- und die Gewerbegebiete pendeln müssen. Andererseits könnten Menschen dann aus den Wohnorten zwischen Halle und Leipzig in die beiden Großstädte einpendeln.

Ein Streckenverlauf ist bisher allerdings noch nicht bekannt, auch ein Zeithorizont für die Realisierung des Vorhabens fehlt. Eine Machbarkeitsstudie aus dem Jahr 2020 hat im Auftrag der Metropolregion Mitteldeutschland sowie der Städte Halle und Leipzig mögliche Trassenvarianten aufgezeigt.

Diese Planungen können nun konkretisiert werden, erklärte das Ministerium. Die Stadt Leipzig wird demnach für ihren Zuständigkeitsbereich und das Landesamt für Straßenbau und Verkehr stellvertretend für die Stadt Schkeuditz und im Außerortsbereich die Planungen weiterführen.

OBM Jung spricht von einem „Meilenstein“

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung sprach von einem „Meilenstein“ für die weiteren Planungen des sächsischen Teils des Radschnellwegs Leipzig-Halle. „Jetzt geht es im nächsten Schritt darum, auch für den Bereich zwischen der Landesgrenze und der Stadt Halle (Saale) die finanziellen Grundlagen für die weitere Trassenplanung zu schaffen“, erklärte der SPD-Politiker, der auch 1. Vorsitzender der Europäischen Metropolregion Mitteldeutschland ist.

Sein Parteikollege, Verkehrs- und Wirtschaftsminister Martin Dulig, bekräftigte das Vorhaben, in Sachsen Radschnellwege „als eine völlig neue Qualität der Radinfrastruktur“ etablieren zu wollen. Wie sein Ministerium weiter erklärte, sind in ganz Sachsen elf geeignete Korridore für Radschnellwegverbindungen ermittelt worden, darunter allein fünf im Raum Leipzig.

„Umfassender planerischer Vorlauf“ gilt als erforderlich

Die Mitteilung des Verkehrsministeriums lässt indes darauf schließen, dass es noch dauern könnte, bis Radfahrer tatsächlich auf dem Schnellweg zwischen Leipzig, Halle und Schkeuditz verkehren. So erforderten auch Radschnellverbindungen zur Berücksichtigung betroffener Belange einen „umfassenden planerischen Vorlauf“. Zur Erstellung des Baurechts könnten Planfeststellungsverfahren nötig werden. „Vor diesem Hintergrund lassen sich temporäre Aussagen zur Realisierung der Vorhaben erst in späteren Planungsphasen treffen“, heißt es weiter.