﻿Radwege enden im Nichts: Gefährliche Stellen in Leipzig – und was die Stadt dagegen unternimmt

Im Leipziger Verkehrsnetz gibt es zahlreiche Stellen, an denen die Radwege abrupt enden. Das kann nicht nur irritieren, sondern auch gefährlich werden. Die Stadt weiß um die Notwendigkeit von Veränderungen, doch Probleme sorgen für Verzögerungen.

Leipzig. In der Rödelstraße wird es knifflig. Stadteinwärts, in Höhe der Beipertstraße, endet plötzlich der Radweg. Wer auf dem Fahrrad unterwegs ist, muss sich auf diesem schmalen und in eine leichte Kurve gehenden Abschnitt die Spuren mit den Autos teilen. Neuralgische Punkte wie diesen gibt es in Leipzig einige – und Hindernisse, diese möglichst schnell zu beseitigen.