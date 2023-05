Zum Internationalen Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit haben Menschen am Mittwoch auf dem Leipziger Richard-Wagner-Platz ein buntes Zeichen gegen Hass gesetzt. Mit dabei war auch Sachsens Sozialministerin.

Leipzig. Auf dem Richard-Wagner-Platz haben Demonstranten am Mittwoch ein Zeichen gegen Hass und Diskriminierung gesetzt. Anlass war der IDAHOBIT – der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit. Auch Sachsens Sozialministerin Petra Köpping (SPD) nahm an der Aktion nahe der Höfe am Brühl teil.