﻿Was bleibt? Ein Nachruf auf  den Leipziger Künstler Ralph Niese

Leipzig. Heute würde Ralph seinen 40. Geburtstag feiern. Vermutlich eine bunte Party – so wie seine Comicfiguren. Weniger feierlich, eher eine Art Künstleraktion. Vielleicht hätten er und seine Gäste irgendwo eine Wand bemalt, gegrillt im Park, und dann hätte einer aus seiner Musiker-Community ein Ständchen gesungen. „Das Vernetzen und Austauschen ist Ralph wichtig, er hatte immer und für jeden ein helfendes Händchen“, sagt Künstlerkollege Robert Deutsch. Doch statt einer zwanglosen Fete bleibt nur tiefe Traurigkeit – allen voran bei den Eltern Gabi und Bernd sowie Bruder Frank. Aber auch ein leiser Trost: Ralph ist nicht vergessen. Davon zeugt seit Kurzem auch ein riesiges Wandgemälde im Leipziger Westen.

Riesen-Wandgemälde im Leipziger Westen

Zugegeben, auf den ersten Blick irritieren die Figuren. Sehen aus wie Boten aus einer anderen Welt. Nicht unbedingt Glücksritter, aber das muss Kunst auch nicht. „Sobald er einen Stift halten konnte, begann er zu malen“, sagt Gabi Niese. Kein Urlaub ohne Zeichenpapier. Und wenn das Papier zur Neige ging, wurden Zeitungsränder bemalt. Den Comicfiguren, die Ralph seit frühester Kindheit sammelte, hauchte er neues Leben ein, indem er für sie Kleidung designte, die Oma Anita dann an der Nähmaschine umsetzen durfte.

Ralph ist seit Kindesbeinen an ein Kreativbündel – 1000 Ideen im Kopf, 100 Projekte gleichzeitig. Im Kinderzimmer im Leipziger Stadtteil Grünau baut er mit seinem Bruder Frank fantasievolle und futuristische Objekte aus Legosteinen. Muttis Bügeleisen wird zum intergalaktischen Mobil jenseits der Grenzen von Raum und Zeit. Apropos Zeit: Wenn Ralph in seinem Schaffensprozess ist, kann er schon als Kind nicht aufhören und vergisst alles um sich herum. Da wird unter der Bettdecke mit der Taschenlampe gelesen, schnell noch ein Bild gezeichnet oder ein Spielfilm erzählerisch neu interpretiert.

Vom Kinderzimmer an die HGB

Seine Inspiration sind anfangs noch die von Vater Bernd gesammelten Mosaik-Zeitschriften von den Digedags. Doch der Sohnemann zeichnet nicht nach, sondern kreiert seinen eigenen Kosmos. Im Bereich Bildende Kunst an der Musikschule Johann-Sebastian-Bach kommt er mit unterschiedlichen Genres in Berührung. Dass ihm auf dem Weg zum Abitur an der Max-Klinger-Schule die Gestaltung der Abi-Zeitung wichtiger ist als die Prüfungsvorbereitung, ist keine Ausrede, sondern quasi seine Eintrittskarte für das Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst.

Künstler aus Nieses Freundeskreis platzierten das Kunstwerk an einer Hauswand im Leipziger Westen. © Quelle: Eyad Abou Kasem

Zu diesem Zeitpunkt, 2003, ist Ralph längst kein Amateurzeichner mehr, der mit ein paar hübschen Bildchen sein Taschengeld aufbessert. Der junge Mann arbeitet schon länger für den Leipziger Comicverlag EEE – auch wenn er die Hefte mit seinen Zeichnungen anfangs nicht selbst kaufen darf. Ralph ist niemand, der mit seinem Werk prahlt. Deshalb können seine Eltern sein umfangreiches Schaffen nur teilweise erfassen. Auch später gibt das Internet weit mehr über Ralph preis als er selbst. „Der künstlerische Nachlass ist in seinem Umfang nur zu erahnen“, meint Mutter Gabi.

Musik aus der Speisekammer

Dazu zählt auch Musik. Mit Schulfreund Tristan Schulze gründet Ralph das Avantgarde-Duo „Fred vom Jupiter“. Die ersten Aufnahmen erfolgen in einem ganz besonderen Tonstudio: in der mit Eierpappen verkleideten Speisekammer in seiner ersten WG. Denn Kunst ist für Ralph nicht nur auf Zeichnungen oder dreidimensionale Figuren beschränkt, sondern eine allumfassende Ausdrucksform. Als Musiker und Sänger in verschiedenen Projekten geht er aus sich heraus wie sonst selten. Der stille Beobachter, der mit seinem Oeuvre international Erfolge feiert.

Die Leipziger Malerin Lee D. Böhm formuliert das an Ralphs Adresse so: „Es gab auf der Welt niemanden, der dich und dein Genie, ein liebenswürdiges Wesen gering geschätzt hat – vielleicht höchstens du selbst ein wenig. Für mich und viele andere warst du einer der besten Comic-Zeichner.“

Ein Statement gegen das Vergessen

Seine Familie, Freunde und die Kunstwelt sind erschüttert, als Ralph am 23. November 2020 stirbt. Plötzlich und unerwartet. „Ralph wirkte zwar immer supergechillt, war als Künstler aber immer extrem produktiv. Es gab kein cooleres Atelier als seine Bude! Ein wuseliger, fröhlicher Ort voller kleiner Wunder“, sagt Comiczeichner David Füleki. Und weiter: „Obwohl er so jung von uns gehen musste, hinterlässt er daher – zum Glück – ein pappenvolles Füllhorn an großartiger Kunst. Kunst, die nie eklig prätentiös rüberkommt, sondern einfach nur Spaß macht. Kunst für Großgewachsene, die aber nie ihre kindliche Begeisterung verloren haben – so wie der Ralph selber.“

Umso mehr ist es auch für seine Lieben gut zu wissen, dass Ralph und seine Alter Egos nicht einfach weg sind, dass sie bleiben. Nicht nur an der Hauswand in der Angerstraße auf 144 Quadratmeter Hausfläche. „Es ist ein Statement gegen das Vergessen – inmitten seines Lebensraums“, sagt André Löser. Gut fünf Wochen hat er mit rund 20 Freunden die Fassade zum Kunstwerk umgestaltet.

„Rest in paint“ steht auf einer kleinen Gedenktafel. Ein Spruch, der Ralph gefallen hätte. In einem seiner Texte hat er mal über Kondolenzbekundungen für Künstler sinniert. Darin schreibt er: „Ich denke, dass dieses ‚Ruhe in Frieden‘-Ding absoluter Quatsch ist. Gerade jetzt ist es doch Zeit, die Kunstwerke um so mehr zu feiern. Lasst uns die Personen und was sie erschufen, feiern, und nicht zur Seite legen und in Frieden ruhen lassen und vergessen.“

Sein Lachen klingt nach

Gabi und Bernd Niese schauen heute einige der Arbeiten ihres Sohnes an und sind so in Gedanken bei ihm. Frühe Werke, ebenso wie von Ralph gemalte Glückwünsche – immer in dem Bewusstsein: Es ist nur ein Bruchteil eines unendlichen Kaleidoskops des künstlerischen Kraftwerks Ralph Niese. Oder wie es Matt Doughty aus den USA formuliert: „Die Geschichte seines Talents könnte eine galaktische Bibliothek füllen.“

Für Familie und Freunde bleibt auch eines präsent: Ralphs unbeschreibliches Lachen. Wer es einmal gehört hat, wird es nie mehr vergessen. Denn Ralph ist nicht nur Künstler, sondern auch Sohn, Bruder und Freund.