Ausschreitungen bei Spontan-Demo im Leipziger Osten

Demolierte Autos, eingeschlagene Werbetafeln und beschädigte Schaufenster: Randalierer haben am Samstagabend bei einer Demonstration im Leipziger Osten eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Leipzig. Bei einer nicht angemeldete Demonstration haben Randalierer am Samstagabend eine Spur der Verwüstung im Leipziger Osten hinterlassen. Insgesamt acht Autos, darunter auch ein Polizeifahrzeug, wurden dabei beschädigt, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Sonntag mitteilte. Etwa 30 bis 40 schwarz gekleidete Personen seien gegen 20.15 Uhr von der Lilienstraße aus durch den Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld gezogen und hätten dabei Pyrotechnik gezündet, ein Banner mit der Aufschrift „VENDETTA PER ALFREDO BOMB COPS“ getragen und mehrfach “Antifa“ gerufen.

Polizeiauto fährt in Krähenfüße aus Metall

Durch die Randalierer wurden im Bereich Lilienstraße, Kohlgartenstraße, Commeniusstraße und Rabet insgesamt sieben geparkte Fahrzeuge Autos demoliert, darunter auch ein Baustellenfahrzeug, eine Werbetafel eingeschlagen und eine Baustellenabsperrung in Brand gesetzt. Auch die Fassade eines Versicherungsbüros wurde mit Farbe und Wurfgegenständen attackiert. Die Unbekannten legten zudem Krähenfüße aus Metall im Kreuzungsbereich Rabet/Commeniusstraße aus. Ein Fahrzeug der Bereitschaftspolizei konnte diesen nicht mehr ausweichen und wurde beschädigt. Der entstandene Schaden ist bislang noch unklar.

Das Polizeiliche Terrorismus- und Extremismus- Abwehrzentrum (PTAZ) des LKA hat die Ermittlungen übernommen, da eine politische Motivation für die Tat nicht ausgeschlossen werden könne, wie es hieß. Ermittelt wird wegen schweren Landfriedensbruchs. Die Ermittler suchen Zeugen, die vor und nach den Ausschreitungen Beobachtungen gemacht haben, die bei der Aufklärung der Tat und der Ermittlung der flüchtigen Täter helfen können. Auch Hinweise aus den sozialen Medien oder dem Internetseien dabei von Bedeutung.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in der Dimitroffstraße 1 in 04107 Leipzig, Tel. (0341) 966 4 6666, oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.