﻿Randale im Leipziger Osten – „Aktivisten? Eine Verharmlosung!“

Leipzig. Die jüngsten Ausschreitungen in der Leipziger Eisenbahnstraße und der tägliche Wahnsinn auf messestädtischen Straßen – zwei von mehreren Themen, zu denen Leser und User sich in Schreiben an die LVZ-Redaktion äußern:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es wird Zeit, Dinge beim Namen zu nennen

Zu den Beiträgen „Brennende Barrikaden nach erneuter Hausbesetzung“ und „Polizei vermisst – Anwohner löschen Brände selbst“ vom 27. und 28. September:

Beim Lesen ist mir erneut aufgefallen, dass bei bestimmten Gruppierungen in Ihrer Zeitung immer von „Aktivisten“ gesprochen wird. Dies mag sicherlich auf einige Teilnehmer zutreffen. Aber wenn eine „Versammlung“, wie die „Aktivisten“ ihre Protestaktion nennen, wie so oft ausartet, ist dieser Begriff nicht mehr zutreffend. Wenn Mülltonnen brennen und Einsatztkräfte mit Gegenständen beworfen werden, ist dies mindestens der Tatbestand des Landfriedensbruchs. Die Anwohner der betroffenen Viertel sprechen bestimmt nicht von „Versammlungen“ durch „Aktivisten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es wird Zeit, dass Dinge beim Namen genannt werden. Proteste, die mit Gewalt gegen Menschen und Sachen geführt werden, sind Krawalle oder Ausschreitungen. Alle anderen Begriffe kommen einer Verharmlosung gleich.

Überdies gehören die Bürger Leipzigs darüber informiert, dass sie wegen Personalmangels bei der Polizei nicht mehr ausreichend geschützt sind. Eine Entschuldigung durch den Polizeipräsidenten ist hier nicht ausreichend.

Daniel Weber, per E-Mail

Stadt kann Verkehr flüssiger machen

Zum Beitrag „Ein pures Durcheinander auf Kreuzungen mit Hupkonzert“ vom 15. September:

Den Bedenken von Polizeirat Michael Fengler, Chef der Leipziger Verkehrspolizei, kann ich nur bedingt folgen. Ich stimme zu, dass das Befahren einer vollen Kreuzung mittlerweile als Kavaliersdelikt einiger unbelehrbarer Fahrzeugführer angesehen wird. Jedoch alles allein darauf abzuwälzen, wäre nicht gerecht. Mir fallen da noch Ampeleinstellungen und Vorfahrtsprioritäten negativ auf. Zum Beispiel viel zu kurze Grünphasen auf Hauptstraßen und die völlig absurde und überzogene Vorrangschaltung der Straßenbahnen. Bestes Beispiel ist die Kreuzung Wittenberger Straße/Delitzscher Straße: Auch eine Tram kann auf ihrem separaten Gleisbett durchaus mal ampelbedingt halten. Außerdem fehlen in Leipzig „grüne Wellen“ mit Richtgeschwindigkeitsanzeigen. Die wenigen, die es gibt, werden durch Fußgängerampeln kaputt gemacht. Auch die Stadt kann dazu beitragen, dass der Verkehr flüssiger läuft – und dass die Kreuzungsblockaden weniger werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Uwe Schmertosch, 04316 Leipzig

Autofahrer kennen Bahnangebot nicht

Zum Beitrag „Parkplatzsuche am Flughafen Leipzig/Halle wird zur Glückssache“ vom 19. September:

Akutell fährt die S-Bahn zweimal stündlich in zwölf Minuten vom Leipziger Hauptbahnhof zum Flughafen Leipzig/Halle. Sie ist also eine gute Alternative zur Anreise mit dem Auto. Weil die IC-Züge aus Hannover/Magdeburg wegen Bauarbeiten derzeit nicht am Flughafen-Bahnhof halten und ein Umsteigen in die S-Bahn am Bahnhof Leipzig-Messe beziehungsweise am Hauptbahnhof zu viel Zeit kostet, sollen die Parkplätze am Airport knapp sein? Diese Ihre Behauptung kann ich nicht nachvollziehen. Ich vermute eher, dass viele Autofahrer das gute Bahnangebot nicht kennen. Vielleicht sind aber auch die Parkplätze zu billig? Ihr Titel hätte auch lauten können: „Schwierige Parkplatzsuche am Flughafen, obwohl zweimal stündlich eine schnelle S-Bahn-Verbindung zum Flughafen besteht“.

Wolfram Dienel, 04416 Markkleeberg

Das erste Herz wurde 1986 verpflanzt

Zum Beitrag „,Danken Sie dem Spender‘ – Uniklinik Leipzig verpflanzt seit 30 Jahren Organe“ vom 26. September:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Überschrift lässt den Leser annehmen, dass mit dem Jahr 1993 an den Leipziger Universitätskliniken erstmals Organtransplantationen stattfanden. Erst seit 30 Jahren? Der Leser erfährt dann im Text, dass mit dieser Aussage offenbar nur das damals gegründete Transplantationszentrum gemeint ist. Ein LVZ-Artikel vom 26. November 2018 feierte die erste Nierentransplantation des Universitätsklinikums Leipzig vor 25 Jahren – also wieder 1993.

Die Universitätskliniken in Leipzig haben aber eine Geschichte. Zu der gehört auch dieser Fakt: Nach vielen Nierentransplantationen seit 1969 wurde hier 1986 das erste Herz verpflanzt – was heute in Leipzig ausschließlich das Herzzentrum fortführt. Den Unikliniken muss man also mindestens 54 Jahre der Organtransplantationen zusprechen.

Dr. rer. nat. Matthias Ladusch, 04316 Leipzig

LVZ