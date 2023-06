﻿Die Hoffnung nach „Tag X“

Leipzig. Es waren die Bilder, auf die beide Lager gewartet hatten: Hunderte Personen, unter denen die Polizei Gewalttäter vermutete, wurden am Samstagabend von den Beamten in der Leipziger Südvorstadt knapp elf Stunden lang eingekesselt. Bis zum frühen Sonntagmorgen dauerte die Maßnahme an, die nun die Debatte über den „Tag X“ bestimmt. Den einen war schon vorher das Auftreten der Polizei beim „Tag X“ zu martialisch, so provokativ, dass man schlicht gar nicht anders konnte, als die Konfrontation zu suchen. Die anderen sehen sich in den Bildern von Vermummten bestätigt, die Steine, Pyrotechnik und Flaschen auf die Einsatzkräfte warfen: Leipzig – die neue Hochburg der Linksextremisten. Dabei hätte es durchaus andere, optimistischere Botschaften gegeben.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die schlimmsten Szenarien sind nicht eingetreten: Linksextreme konnten am Wochenende eben nicht in der Stadt schalten und walten, wie sie wollten. Die Polizei war an neuralgischen Punkten präsent. Wer auf dem Stadtfest feierte oder das Konzert von Herbert Grönemeyer besuchte, hatte trotzdem mit den Einsatzkräften eher weniger zu tun. Leipzig war keine Festung, egal, wie oft in den sozialen Medien das Gegenteil behauptet wurde.

Die linke Szene hat sich gewandelt – ein Teil aber nicht

Wie schön wäre dennoch, falls es des ganzen Aufwands nicht bedurft hätte. Denn darüber, ob der Samstag ohne Verbot der zentralen Demonstration, ohne großen Kontrollbereich, ohne hunderte Polizisten auch so verlaufen wäre, lässt sich diskutieren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die linke Szene in Connewitz hat zwar in den vergangenen Jahren eine Wandlung durchgemacht. Ein Teil distanziert sich aber nach wie vor nicht von Gewalttaten. Die verurteilte Linksextremistin Lina E. erscheint ihnen als Märtyrerin.

Verpuffen künftige Aufrufe?

Die Hoffnung ist, dass Aufrufe wie zum „Tag X“ in Zukunft regelrecht verpuffen, keine große Wirkung mehr erzielen, Leipzig und Connewitz nicht mehr zum Schaulaufen für die Unverbesserlichen werden. Dann muss sich keiner mehr über das Vorgehen der Polizisten und das Gebaren der Linken aufregen.

Dieses Wochenende hat diese Hoffnung ein wenig genährt.

LVZ