Randale in Leipziger Kirche: Das war der Dienstag

In Leipzig nehmen die Einbrüche in Kirchen immer schlimmere Ausmaße an: Am Dienstag schändeten Unbekannte den Altarraum der Emmauskirche in Sellerhausen und entwenden das Kreuz. Dann legten sie ein Feuer, das Bauarbeiter entdeckten, bevor es sich ausbreiten konnte.

Die Einbruchserie in Leipziger Kirchen hat in der Nacht zum Dienstag einen neuen Höhepunkt erreicht: In der evangelisch-lutherischen Emmauskirche in Sellerhausen wurde der Altarraum geschändet. Die Einbrecher versuchten auch, einen Brand in der Kirche zu legen; nur ein Zufall verhinderte, dass das Gotteshaus in Flammen aufging. Die Leipziger Polizei tappt bei der Tätersuche im Dunkeln.

Im ersten Moment war ich total wütend über so viel Dummheit, dann sehr traurig, weil die Einbrecher unser Altarkreuz mitgenommen haben. Grit Markert, Pfarrerin

Die Einbrecher schlugen in der Nacht ein Fenster ein, brachen Schränke auf und zerstreuten den Inhalt auf dem Boden. Im Altarraum fegten sie alle Gegenstände vom Altar und platzierten dort stattdessen eine Rolle Toilettenpapier. Einer der Täter hinterließ hinter dem Tisch einen Fäkalienhaufen, bevor sich die Vandalen mit dem kupfernen Altarkreuz und einem Leuchter davon machten. Das schwere kupferne Taufbecken wurde auf halbem Weg liegengelassen, weil es nicht durch das aufgebrochene Fenster passte. Mein Kollege Andreas Tappert hat sich die Verwüstung vor Ort angesehen, mit der Pfarrerin gesprochen und bei der Polizei nachgefragt.

Partielle Sonnenfinsternis über Leipzig: Diese Auf­nahme gelang Marco Gahrig, Teamleiter Astrofotografie an der Sternwarte Schkeuditz, am Dienstag in einer kurzen Wolkenpause. © Quelle: Marco Gahrig

Ich bin nicht geldgierig – ich möchte helfen. Christian Hunold aus Leinefelde. Er wollte eine Halle für Geflüchtete vermieten. Der Landkreis hat einen Mietvertrag nach Protesten in der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Die dänischen Rock‘n‘Roller Volbeat sind in Leipzig zu Gast. Als Special Guests kündigen sie Skindred und der Opening Act Bad Wolves an. Fans können sich auf eine Mischung aus Klassikern und neuen Titeln aus der bisherigen Karriere der Band freuen. Los gehts um 19 Uhr in der Arena.

Vor sechs Jahren gründete Carl Christian Wittig das Aurora Oktett – nun werden sie mit dem Jazznachwuchspreis der Stadt Leipzig ausgezeichnet. Musikalisch folgen sie der Stilistik eines klavierlosen Jazz-Quartetts. Am Mittwoch spielt die Gruppe anlässlich der Auszeichnung im UT Connewitz. Beginn um 19.30 Uhr.

