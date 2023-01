﻿Rapper Kian starb früh an Krebs – bei Konzert in Leipzig ist er gegenwärtig

Kian aus Markkleeberg starb mit 12 Jahren an Krebs – beim Benefizkonzert der Leipziger Elternhilfe am 31. Januar wird der kleine Rapper gegenwärtig sein.

Leipzig/Markkleeberg. Der zerbrechlich wirkende Junge steht vor dem unerschütterlichen Koloss und singt. Rotes Basecap, schwarzes Hoodie, graue Wolken. Es regnet. Ein dunkler Tag im Mai 2021. Doch der Junge singt und rappt, als gäbe es kein Morgen mehr. Er singt und rappt gegen das Aussichtslose an. Die großen Augen, die das blasse Gesicht erhellen, rücken im rechten Moment in den Fokus der Kamera. „Wichtig ist nur, dass du bist, wer du bist, und dann bist du ein Mensch, den man nicht mehr vergisst“, singt der schmächtige Junge mit kräftiger Stimme. Und im „See der Tränen“ vor dem Leipziger Völkerschlachtdenkmal sammeln sich die Tropfen, die vom Himmel fallen.

Kian, der Junge aus dem Video, wollte mit seinem Song „Ich vergesse dich nicht“ den Menschen, die er liebte, ein Licht schenken. Seine Mutter, sein Vater, der große Bruder: Für sie ist das Lied genau das geworden – ein Hoffnungsschimmer. Noch mehr aber ist es eine Quelle des Trostes an Tagen der Traurigkeit. Denn die Drei haben Kian zehn Monate nach dem Dreh am „Völki“ beerdigen müssen.

Der kleine Rapper mit den großen Augen wurde gerade mal 12 Jahre alt. Seit 2012 gehörte der Krebs zu seinem Leben. Immer wieder forderten gemeine Tumorzellen ihn zum ungleichen Duell. Zuletzt war alles Aufbegehren vergebens. Als Kian fürs Video rappte, hatten er und seine Familie gerade erfahren, dass es wohl keine Rettung für ihn geben würde.

Eine Zufallsdiagnose erschüttert

Eine Zufallsdiagnose, zwei Wochen vor Kians zweitem Geburtstag gestellt, erschütterte die Eltern bis ins Mark. Die auffällige Aderzeichnung auf dem Bauch des Sprosses entpuppte sich als bösartiges Neuroblastom – ein Tumor des peripheren Nervensystems, eine der häufigsten und tödlichsten Krebsarten im Kindesalter. 90 Prozent der von der Krankheit betroffenen Mädchen und Jungen sind jünger als 6 Jahre. So wie Kian. Zwei Stunden nach dem Ultraschall Abdomen lag der zweitgeborene Sohn von Nadine und Thomas Martin auf der Kinderonkologiestation des Universitätsklinikums Leipzig.

Kian im Jahr 2012 während der Musiktherapie auf der Kinderonkologiestation. Irgendetwas scheint ihm hier so gar nicht zu passen. © Quelle: privat

Was folgte, waren Jahre, in denen härteste Chemo- und Strahlentherapien und unvermeidliche Operationen Kian arg zusetzten. Doch immer wieder biss sich das Sorgenkind aus Markkleeberg durch. „Kian war zäh, er war ein Kämpfer“, sagt Markus Wulftange (55), Sporttherapeut und Sprecher des eingetragenen Vereins Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig, die sich des Patienten und seiner Angehörigen annahm. „Es gab eine Phase, in der Kian nicht mehr laufen konnte, da hatte selbst ich keine Hoffnung mehr“, schildert Nadine Martin (45). Wer an den Sohnemann in dieser für sie verzweifelten Lage glaubte, war der Trainer von der Elternhilfe. „Ich habe gesehen, dass Kian unbedingt wieder auf die Füße kommen wollte. Wir haben es dann Schritt für Schritt hinbekommen. Ich muss gestehen, sein Schicksal macht mich noch heute betroffen“, räumt Wulftange ein. Denn auch wenn die Beine ihr Comeback gaben: „Kian spürte sie nicht, er war deshalb immer leicht gehbehindert.“ Was den energischen Burschen aber nicht davon abhielt, mit Roller und Rad zu fahren. „Und sich beim Fußball in jeden Zweikampf zu schmeißen“, erinnert sich Nadine Martin und lächelt. „Ihm fehlte in den Beinen ja auch das Schmerzempfinden.“

Rapper Kian beim Videodreh im Mai 2021 auf dem Leipziger Augustusplatz. © Quelle: privat

Ein Traum geht in Erfüllung

Es gab also auch unbeschwerte Zeiten, in denen die Gedanken an die lauernde Gefahr ins Hintertreffen gerieten. „Von Ende 2015 bis Mitte 2020 war alles okay“, sagt die Mutter. „Da dachte ich noch: ,So kann es bleiben, vielleicht wird er ja mit dem Tumor alt.‘“ Doch dann holte die Martins der Schrecken wieder ein. Kian indes, als hätte er noch etwas zu erledigen, erfüllte sich einen Traum: Lange zuvor war Elternhilfe-Musiktherapeutin Juliane Kirchner an ihrem aufgeweckten Schützling aufgefallen, „dass der Junge Rhythmus im Blut hat“. Das sollte sich vor gut zwei Jahren bewahrheiten: Kian bewarb sich für die Boyband 2020 von VDSIS. Die fünf Großbuchstaben stehen für „Von der Straße ins Studio“, das Rap-Projekt eines Fuldaer Vereins, der sich für Gewalt- und Suchtprävention einsetzt. VDSIS hilft Kindern und Jugendlichen dabei, die Musik als Ausdrucksmittel zu entdecken, mit ihrer Hilfe Emotionen zu verarbeiten. Die Initiative unterstützt den Nachwuchs auch bei der Produktion von Videos. Kian wurde aufgenommen, erhielt die VDSIS-Army-Mitgliedsnummer 761.

Unter dem Motto „Musikalische Zauberwelten" veranstaltet die Elternhilfe für krebskranke Kinder über ihre gemeinnützige GmbH am 31. Januar ab 19.30 Uhr im Gewandhaus zu Leipzig ihr diesjähriges Benefizkonzert zugunsten der psychosozialen Begleitung betroffener Familien aus der Region. Einen zauberhaften Konzertgenuss versprechen unter anderem Mozarts „Zauberflöte", Dukas „Zauberlehrling" und Williams „Suite aus Harry Potter und der Stein der Weisen". Unter der Leitung von Matthias Foremny spielen 70 Musikerinnen und Musiker des Gewandhaus- und des MDR-Sinfonieorchesters – natürlichohne Gage.

Dank seines herzhaften Lachens, seiner ausgeprägten Debattierlaune und seiner Freude an jeder Art von Blödsinn machte sich der Schüler des Evangelischen Schulzentrums Leipzig in der Army schon bald einen Namen. Im Herbst 2020 ging es dann zum Dreh nach Venedig, „ein für ihn und für uns unvergessliches Erlebnis, trotz der neuerlichen gesundheitlichen Rückschläge“, berichtet Nadine Martin. „Wahnsinn, was Kian durch das Rappen zu sagen imstande war, wie er dabei sein Innerstes nach außen kehrte“, fügt sie bewegt hinzu und bekommt feuchte Augen.

Kian wurde zur Rampensau – und motiviert zehn Monate nach seinem Tod die Mutter, es ihm gleichzutun. Nadine Martin wird am Dienstag, 31. Januar, beim Benefizkonzert zugunsten der Elternhilfe für krebskranke Kinder zwar nicht rappen, aber sie wird vom Schicksal ihres Sohnes erzählen. „Vor allem aber werde ich darüber sprechen, wie wichtig die Therapeuten und Psychologen der Elternhilfe für Kian waren und wie wichtig sie für uns als Familie bis heute sind“, betont sie.

Eine Minute aus dem Video läuft

Auf 1700 Menschen wird Nadine Martin im Großen Saal des Gewandhauses treffen. Und auch ihren toten Sohn wird sie sehen. Eine knappe Minute aus dem Video „Ich vergesse dich nicht“ wird an diesem Abend der „Musikalischen Zauberwelten“ über die Leinwand flimmern. „Mama, ich weiß, morgen wird ein besserer Tag. Keiner hier muss weinen, solange am Himmel dieser Engel lacht“, wird der kleine Rapper singen. Wer seine großen Augen dabei sieht, kann diesen Song nicht vergessen. Und Kian schon gar nicht.

