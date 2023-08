﻿Nach Sieg bei Koch-Soap: Rassistische Anfeindungen gegen Leipziger Gastronom

Leipzig. Seit dem Bekanntwerden seines Sieges bei der TV-Koch-Soap „Mein Lokal, Dein Lokal“ hat Jamal Mellouk eine Menge Glückwünsche bekommen. Doch der Leipziger Gastronom erhielt nach der Kabel-Eins-Sendung nicht nur positive Rückmeldungen – in den vergangenen Tagen gab es auch rassistische Anfeindungen.

Schon am vergangenen Mittwoch, direkt nach der Folge aus dem Lokal des Mitkonkurrenten „Bibabo“, klingelte in Mellouks Restaurant „Cinnamoon“ das Telefon. Wie in dem TV-Format üblich, hatte zuvor jeder Teilnehmende das servierte Essen bewertet und Kritik geübt. Auch Jamal Mellouk. Bei dessen Verlobter Frauke Folkens meldete sich nun ein Anrufer aus Chemnitz.

„Kritik an deutschem Essen unterlassen“

„Nach einigem Vorgeplänkel über die Sendung hatte ich schon freudig den Stift gezückt, um eine Bestellung zu notieren“, sagt sie, doch dann schlug der Mann einen anderen Ton an. „Er meinte, dass ein Marokkaner nicht das Recht habe, über deutsches Essen ein Urteil abzugeben und forderte, das zu unterlassen“, berichtet die 30-Jährige. Außerdem sei orientalische Küche in Deutschland nicht gewünscht.

„Es stellte sich bald heraus, dass ein vernünftiges Gespräch nicht möglich war“, sagt Folkens. Deshalb habe sie aufgelegt und den Anrufer blockiert. „Solch eine Haltung ist eine Frechheit.“ Der Anruf war nicht der einzige Vorfall – und nicht der heftigste.

Der Sieger von „Mein Lokal, Dein Lokal“ mit Starkoch Mike Süsser: Jamal Mellouk in seinem zweiten Standort neben dem „Cinnamoon“, der Fleischerei „Le plaisir marocain“ in der Jahnallee. © Quelle: Kabel Eins

Auf seinem Instagram-Account prangerte am Sonntagabend Starkoch Mike Süsser, der durch die Sendung führt, einen Hass-Kommentar in seine Richtung an, offensichtlich mit Bezug auf das Ergebnis der jüngsten „Mein Lokal, Dein Lokal“-Staffel. Eine Userin bezeichnet Süsser als „Kanaken-Arschkriecher“, der „keine deutsche Ehre“ habe und forderte: „Dich sollen sie steinigen.“

Auf Instagram veröffentlicht der Koch den Post samt mutmaßlichem Klarnamen der Frau mit dem Kommentar „Solche Menschen wie Sie verdienen keinen Datenschutz!“ und kündigte an, ähnliche Meinungen in dieser Richtung ebenfalls offenzulegen. An Instagram ging seine Forderung: „Unternehmen Sie was!!!“

„Das macht mich sprachlos“

Jamal Mellouk und dessen Partnerin sind schockiert. „Mit Rassismus habe ich regelmäßig zu tun und gelernt, damit möglichst gelassen umzugehen“, sagt der 38-Jährige, „aber solche Kommentare machen mich sprachlos und traurig.“

Auf LVZ-Anfrage reagiert der Fernsehsender: „Kabel Eins lehnt jegliche Form von Diskriminierung, Ausgrenzung und Rassismus in aller Deutlichkeit ab“, so eine Sprecherin. „Diese Haltung zeigen wir auch konsequent auf unseren Kanälen der Social-Media-Plattformen.“ Mike Süsser betont: „Ich mache mich gegen Mobbing im Internet stark. Hater haben bei mir keine Chance!“ Auch die zuständige Kölner Produktionsfirma Good Times unterstreicht: „Mike Süsser und wir verurteilen Rassismus auf Schärfste.“

Am vergangenen Freitag war Jamal Mellouk mit seinem „Cinnamoon“ im Stadtteil Lindenau als Sieger aus dem Koch-Wettbewerb von Kabel Eins hervorgegangen. Zuvor hatte abendlich ab Montag jedes der fünf konkurrierenden Leipziger Restaurants Speisen zubereitet, die gekostet und bewertet wurden. Angetreten waren neben dem „Cinnamoon“ der Gasthof Döbitz, „Stella Ristorante“, „Mala“ und „Bibabo“.

Voller Überzeugung Leipziger

Das Lindenauer Lokal mit Schwerpunkt auf marokkanischem Essen mit modernen Akzenten bekam 44 Gesamtpunkte, zwei mehr als der Zweitplatzierte „Bibabo“, Dritter wurde der Gasthof Döbitz (35). „Es waren anstrengende Drehtage, aber eine tolle Erfahrung“, so der Sieger, der vor 15 Jahren aus Oued nach Leipzig zog.

Trotz der rassistischen, diskriminierenden Vorkommnisse ist Jamal Mellouk wichtig klarzustellen: „Ich lebe voller Überzeugung und gern in Leipzig, und die Menschen in Deutschland sind sehr freundlich. Daran ändern auch ein paar wenige Verirrte nichts.“

